Elon Musk ou Steve Jobs? Quem é o mais amável segundo Bill Gates

Mesmo assim, ele continua sua jornada e recentemente foi premiado com o Prêmio de Excelência em Liderança Peter G. Peterson, concedido pelo Clube de Economia de Nova York.

Durante uma entrevista na cerimônia de entrega, Gates compartilhou com o Business Insider suas reflexões sobre o que significou fundar a Microsoft e comparou seu estilo de liderança com duas figuras icônicas: Steve Jobs e Elon Musk.

Durante a conversa, o bilionário reconheceu que cada pessoa tem sua própria abordagem nos negócios e na vida.

"Todo mundo é diferente. Elon pressiona muito, talvez até demais. Jobs pressionava muito, talvez até demais. Eu me considero muito mais amável em comparação com esses caras", declarou referindo-se ao proprietário da Tesla e SpaceX, Elon Musk, e ao co-fundador da Apple, Steve Jobs.

Assim, segundo Bill Gates, seu próprio estilo de liderança é o único dos três que se destaca como menos intensivo e mais tranquilo.

Uma não-relação entre magnatas

Bill Gates, Steve Jobs e Elon Musk foram amigos? Na verdade, não.

Com Steve Jobs, eles começaram como aliados na indústria tecnológica, mas mais tarde se tornaram rivais ferrenhos.

Após a morte de Jobs, Gates reconheceu que, apesar da rivalidade, ambas as empresas se beneficiaram mutuamente dessa competição.

No caso de Elon Musk, as tensões têm sido mais evidentes devido a diferenças em questões como mudanças climáticas e colonização do espaço.

Gates até fez um investimento em uma posição curta apostando contra a Tesla, o que gerou a raiva de Musk em relação a ele.

No entanto, o cofundador da Microsoft destacou que "é necessário certo nível de intensidade para ser o líder de uma empresa inovadora", lembrando seus próprios dias no comando da empresa; quando trabalhava incansavelmente, sem férias ou fins de semana, em busca da excelência.

Portanto, respondendo à pergunta: Quem é mais gentil de acordo com Bill Gates? A resposta seria que o próprio Bill Gates se considera um líder “mais gentil” em comparação com Steve Jobs e Elon Musk.