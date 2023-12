Dragon Ball: Bunny Bulma ganha vida nesta bela versão feita por uma modelo argentina

Bunny Bulma ou a Versão Coelhinha da Bulma é um dos personagens favoritos de modelos que fazem cosplay de Dragon Ball. Nas redes sociais, nos deparamos com uma versão diferente quase todos os dias, e à medida que o tempo passa, os artistas estão aprimorando suas performances.

Esse é o caso dessa modelo argentina que encontramos ao fazer scroll no Instagram. Hana, conhecida nas redes sociais como @hanagamu, faz diferentes cosplay de personagens relacionados a animes, quadrinhos, o mundo do cinema ou videogames.

Um deles fica melhor do que o outro. Acessar o feed dela é apreciar o talentoso trabalho dessa modelo, que, de acordo com o perfil dela no Instagram, é de Mendoza, Argentina (fronteira com o Chile).

Hana tem 140 mil seguidores no Instagram e mais de 130 mil no TikTok. Seu cosplay de Bunny Bulma é maravilhoso, não importa de que ângulo você o veja. A modelo recriou cada um dos elementos que este personagem usa.

Use as meias de lycra na cor lilás, use o macacão na cor preta, com mangas brancas e laço vermelho (com fundo de colarinho branco). Tenha cabelos na cor turquesa, típicos desta Bulma, e orelhas de coelhinha. Tudo isso combina com a figura escultural da modelo e a beleza de seu rosto, que é o mais destacado em seu perfil.

"Este será um dos cosplays mais simples que já fiz, mas com certeza também é um dos meus favoritos", disse a modelo em sua postagem no Instagram.