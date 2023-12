Chega de internet por hoje: Inteligência Artificial faz com que Luis Miguel cante as músicas de Dragon Ball

Nós os advertimos que já era muita Internet por hoje. Mas aqui estamos, prontos para ouvir Luis Miguel interpretando as músicas de Dragon Ball, graças às maravilhas da inteligência artificial.

Não os julgamos, aconteceu exatamente a mesma coisa conosco quando vimos a resenha dos colegas do Excelsior. Imediatamente tivemos que ouvir o 'Sol do México' entoando as notas dessas músicas, que se tornaram verdadeiros hinos para diferentes gerações.

Um usuário do TikTok identificado na rede social chinesa como lexzelada usou um mecanismo de aprendizado automático para imitar a voz de Luis Miguel e colocá-la, nada menos, do que em 'Mi Corazón Encantado', a abertura de Dragon Ball GT.

Desta parte do anime, muitas coisas podem ser criticadas, exceto as músicas que a Toei Animation escolheu para abrir e fechar cada episódio. São, na nossa opinião, as melhores de toda a franquia.

E se adicionarmos a voz de Luis Miguel a isso, o nível das músicas se elevaria a um hype nunca antes registrado. Seria como um encerramento perfeito, já que a dublagem latina é em sua maioria mexicana. Sabemos que 'El Sol' não nasceu em solo mexicano, mas é um dos seus maiores representantes musicais.

Vejamos então como soa Luis Miguel cantando a abertura de Dragon Ball GT, graças à Inteligência Artificial.

Se vocês se atrevem e têm tempo, comparem com o original.