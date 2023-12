A NASA lançou mais de 800 aplicativos em seu site para que qualquer pessoa se torne especialista em programas espaciais

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como NASA a aspiração é que o mundo inteiro se torne especialista em astronomia. Através de suas plataformas oficiais, eles lançaram mais de 800 aplicativos para introduzir as pessoas a diferentes temas científicos.

É um projeto de aplicativos que estão divididos por áreas de pesquisa científica, claramente relacionadas à exploração espacial.

É um site que possui informações teóricas e vídeos instrutivos para que qualquer pessoa possa começar a se envolver em assuntos de pesquisa astronômica.

"O catálogo de software da NASA oferece centenas de novos programas de software que você pode baixar gratuitamente para usar em uma ampla variedade de aplicações técnicas", diz a agência espacial em seu site.

Entre as disciplinas científicas que podem ser encontradas na página inicial do site da NASA, destinado a esses aplicativos, estão especializações em aeronáutica, tripulação e suporte à vida, propulsão, eletrônica e energia elétrica, processamento de dados e imagens, entre outros.

"Desde as operações aqui na Terra até as missões à Lua e Marte, o software é uma parte integral de tudo o que a NASA faz", explicou o administrador da NASA, Bill Nelson, de acordo com o site Enséñame de Ciencia.

O portal mencionado informa que um dos programas mais baixados do catálogo até agora é o TetrUSS (Software de dinâmica de fluidos computacional).

É um sistema que realiza análises de fluidos e aerodinâmica. Este programa pode ser encontrado na seção de "ferramentas de design e integração". Os cientistas o utilizam na indústria aeroespacial, na academia e em indústrias não aeroespaciais, como automotiva, biomédica e engenharia civil.

“TetrUss é o software mais premiado na história da NASA. Este programa tem permitido a um grande número de usuários inovar no design de aviões, automóveis e embarcações, bem como medir a aerodinâmica arquitetônica”, afirmaram no meio de comunicação especializado.