40º aniversário de Dragon Ball: Toei Animation prepara turnê mundial, concertos e uma surpresa que por enquanto é indescifrável

Dragon Ball completa 40 anos em 2024. Portanto, a Toei Animation está preparando uma festa que se estenderá por todos os meses, passando em quantos países que conseguirem visitar.

Já sabemos que uma das surpresas é a chegada de um novo anime, chamado Dragon Ball DAIMA. A web série, na qual todos os personagens se transformam em crianças por um feitiço, será lançada no final do próximo ano.

Mas antes disso, a Toei Animation sairá em turnê e é muito provável que, em alguns casos, Akira Toriyama os acompanhe. A ideia é que a empresa realize concertos, exposições e eventos nos quais toda a comunidade de Dragon Ball participe, que é uma das maiores do mundo do anime.

De acordo com uma resenha da Vandal, a Toei Animation tem uma surpresa que não revelaram a ninguém. Não vazou nem mesmo um rumor sobre o que eles têm guardado para o próximo ano.

Muitos especulam que será a continuação do desenvolvimento do anime, seguindo o que tem acontecido no mangá, como os arcos de Moro, Granola e agora o de Cell Max. Mas ninguém consegue garantir isso.

Dragon Ball Daima| Goku

Dragon Ball Daima

Conforme relatado por um insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101, Dragon Ball Daima virá com classificação PG-13, uma vez que pretende retornar à violência que costumava aparecer em suas lutas. O criador de conteúdo afirma que isso estará presente desde a primeira exibição do novo anime.

"Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram decepcionadas com Dragon Ball Super", escreveu em uma mensagem de X.

Dragon Ball Daima será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará sujeito a nada do que aconteceu ou acontecerá no futuro.

Quando será lançado? @SupaChronicles informa que os rumores dizem que Dragon Ball Daima chegará em outubro de 2024. Como já sabemos, será uma websérie, ou seja, provavelmente estará disponível em serviços de streaming.

O positivo desta série é que o limiar de spoilers foi reduzido, já que será lançada no Japão e dublada em diferentes idiomas ao mesmo tempo.