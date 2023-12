Misteriosa pílula para emagrecer ganhou prêmio de “Avanço Científico de 2023″

São muitos os fatores que se combinam para que uma pessoa sofra de obesidade. Tratar essa condição é diferente para cada indivíduo, pois não se trata apenas de prescrever um comprimido ou comer alimentos com baixo teor de gordura.

No entanto, um medicamento que inicialmente foi lançado para combater os efeitos da diabetes, está se destacando como uma das maiores descobertas para combater a obesidade. Tanto que para a revista Science, ganhou o prêmio de "Avanço Científico de 2023".

O medicamento é chamado GLP-1 e comercialmente conhecido como Ozempic. Os cientistas explicam que é um tipo de hormônio que ajuda a regular o apetite e a ingestão de alimentos. Eles têm sido usados para tratar o diabetes tipo 2 há vários anos, mas recentemente foi demonstrado que também são muito eficazes na redução da obesidade.

Em 2023, vários ensaios clínicos demonstraram que os medicamentos GLP-1 reduzem significativamente o peso corporal em pessoas obesas. Em um desses ensaios, os participantes que receberam Ozempic perderam em média 15 libras em um ano.

Os medicamentos GLP-1 também demonstraram ter benefícios para a saúde cardiovascular. Num estudo, os participantes que receberam Ozempic tiveram um risco significativamente menor de sofrer um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral.

A escolha dos medicamentos GLP-1 como avanço científico do ano é um reconhecimento ao seu potencial para melhorar a saúde de milhões de pessoas obesas.

Ozempic, utilizado tradicionalmente para tratar diabetes tipo 2, tem ganhado popularidade entre os pesos pesados de Hollywood.| Foto: Imagens Falsas

Ozempic no mundo

As pessoas começaram a tomá-lo em massa em todo o mundo, depois que Kim Kardashian o injetou para emagrecer e usar o vestido com o qual Marilyn Monroe cantou "Parabéns a Você" para o Presidente Kennedy.

O Jornal ABC da Espanha relata que nas farmácias do território ibérico foi aplicada uma regulamentação que prioriza as pessoas com diabetes, uma vez que o medicamento estava escasso.

Não estamos dizendo isso para que saiam e comprem. Pelo contrário, a ideia é que se estiverem interessados, consultem primeiro um médico ou profissional de nutrição. Lembrem-se de que, por ser um medicamento, pode ter consequências ou resultados adversos.