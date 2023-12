Celebre um Natal com estilo: os novos Nike Cosmic Unity 3 ‘Christmas’ já estão disponíveis

Um clássico de todos os anos são os lançamentos de tênis com motivos natalinos.

Há alguns dias, contamos sobre as Ja 1 "Christmas" de Ja Morant x Nike e também sobre as recentes The Grinch x adidas.

Agora, é a vez das Nike Cosmic Unity 3 "Natal", que surgem como uma ótima opção para esta temporada de festas.

Combinando estilo festivo com tecnologia de alto desempenho, esses tênis não apenas capturam a essência do Natal em seu design, mas também prometem conforto e suporte.

Design das Nike Cosmic Unity 3 “Christmas”

O interior deste modelo é projetado com material Flyknit para um ajuste flexível e confortável, e Flymesh no mediopé. Além disso, eles têm espuma na entressola para fornecer maior conforto e amortecimento, mantendo o tênis leve.

Por sua vez, o design exterior desses tênis celebra o Natal em cada elemento. Tingidos em tons verdes, com detalhes em branco e cinza, apresentam uma paleta de cores que nos lembra uma árvore de Natal.

Os toques avermelhados nos cordões e no swoosh remetem ao Papai Noel, enquanto os enfeites nas linguetas, que incluem árvores, flocos de neve e bolas de basquete, reforçam o espírito festivo.

Se você gostou, deve saber que as Nike Cosmic Unity 3 “Christmas” já estão disponíveis no site da Nike e em lojas de varejo por US$170.