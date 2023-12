Terríveis notícias para os fãs de Dragon Ball Budokai Tenkaichi: o novo jogo só será lançado nestas 3 plataformas

Dragon Ball Sparking Zero jogo

A Bandai Namco surpreendeu seus fãs na semana passada ao lançar o primeiro teaser de Dragon Ball: Sparking Zero, que seria a quarta edição de Budokai Tenkaichi.

Este título é um dos mais esperados pelos fãs de Dragon Ball, pois marca a sequência mais de uma década e meia após sua última edição.

As imagens da jogabilidade são impressionantes e a empolgação dos jogadores está nas alturas. Todos estamos contando as horas, dias, semanas e meses para finalmente receber o jogo em nossos consoles.

No entanto, nem tudo são boas notícias em relação a essa saga. De acordo com uma análise da 3D Juegos Latam, infelizmente este jogo será apenas para as novas gerações de consoles.

Dispositivos como o Xbox One da Microsoft ou o PlayStation 4 (PS4) da Sony não terão este jogo disponível. Especificamente, Dragon Ball: Sparking Zero (ou Budokai Tenkaichi 4, como queiram chamar) só será lançado para Xbox Series X|S, PS5 e PC (através do Steam).

“Dragon Ball Sparking Zero leva a jogabilidade lendária da série Budokai Tenkaichi para outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Abale a terra. Quebre os céus. Aumente o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball”, escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.