Resumo do PlayStation 2023: como obter suas estatísticas de jogos deste ano

Estamos nos últimos dias de 2023. As plataformas digitais, com a simples intenção de interagir com seus usuários e fazer com que eles gerem conteúdo de seus serviços, lançam estatísticas anuais de uso com vídeos divertidos. Recentemente vimos isso com o Instagram e o Spotify. E o mundo dos videogames não fica para trás, já que a PlayStation possibilita seu próprio resumo anual.

Questões como horas de jogo dedicadas, progresso em suas partidas, jogos de vídeo que mais gostou e, em alguns casos, comparações entre seus títulos de PS4 e PS5, são parte dos dados oferecidos pela Sony em seu resumo de 2023.

Neste resumo, você terá a possibilidade de ver suas estatísticas e desempenho de uma maneira divertida, e vamos te contar como fazer para obter o seu.

Para obter o resumo do PlayStation 2023, você deve seguir estes passos

Visite o site do PlayStation Wrap-Up neste link: https://wrapup.playstation.com/

Inicie sessão com a sua conta da PlayStation Network.

Siga as instruções na tela para completar o seu resumo.

O teu resumo incluirá informações sobre as tuas conquistas do ano, os principais títulos que jogaste, os troféus ganhos, um resumo das tuas estatísticas de jogo mensais e o teu tempo total de jogo.

Talvez a cereja do bolo é que, ao finalizar, você poderá resgatar um avatar exclusivo e um colecionável digital de PlayStation Stars de um Spider-Bot de Marvel's Spider-Man como parte da sua experiência.