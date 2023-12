Psicologia das cores: como a coloração dos lugares influenciam de acordo com a ciência

A psicologia das cores refere-se ao impacto que as cores têm nas emoções, no estado de espírito e no comportamento das pessoas. Em uma casa, a escolha das cores pode ter um efeito significativo na atmosfera e na percepção de cada cômodo.

Na época, Isaac Newton ficou maravilhado ao contemplar a explosão de cores que surgiu como resultado de seu experimento com o popular prisma triangular, embora o renomado matemático tenha se limitado a investigar a física das mesmas.

A capa do oitavo álbum da banda britânica de rock Pink Floyd, lançado em 1973, apresenta um prisma de luz newtoniano (um elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas que refratam a luz). Newton

Anos mais tarde, foram geradas teorias elaboradas que estavam relacionadas principalmente com a forma como cada tonalidade afeta a mente do ser humano, não apenas de forma positiva. E é que, em certos indivíduos, alguma cor consegue penetrar na zona mais visceral do cérebro, provocando sentimentos negativos que podem até suscitar pensamentos depressivos. Por outro lado, muitas pessoas mostram uma certa alegria ao ver um determinado elemento que reproduz aquela cor que suas respectivas mentes percebem favoravelmente.

Um estudo recente da Universidade de Yale determinou que modificar as cores dos espaços onde você passa mais tempo (quarto, sala) com uma frequência anual contribui para um bom estado de espírito, do ponto de vista químico, pode-se dizer que isso estimula os hormônios da felicidade.

Mas tenha em mente que os estudos históricos da psicologia da cor esclarecem: não é indiferente a cor que você escolhe.

Corpo-Mente Cérebro

Como escolher cores para seus espaços?

Ao escolher cores para diferentes áreas da sua casa, leve em consideração tanto suas preferências pessoais quanto o ambiente que deseja criar em cada espaço. A percepção da cor pode variar de acordo com a cultura e as experiências pessoais, por isso é fundamental escolher cores que se adequem às suas preferências e objetivos para cada espaço em sua casa.

E isso, sem dúvida, também é de interesse da indústria. Recentemente, a Pinturas Ceresita lançou sua campanha "Psicologia da Cor, E você, que cor precisa em sua vida?", junto com a renomada psicóloga, escritora e palestrante chilena Pilar Sordo, que busca conscientizar sobre a importância das cores na hora de serem escolhidas. Com base nos estudos científicos do campo da psicologia, eles apresentaram um guia para entender as associações das cores nas emoções e sensações das pessoas.

O guia das cores: três recomendações

AZUL

Ela é a cor que está entre o verde e o violeta no espectro de cores. Também pode se referir a algo que é triste ou melancólico. É uma cor muito utilizada em diversos contextos, como na decoração, moda e design.

A cor azul é comumente associada à confiança e familiaridade. Além disso, nesse tipo de ambiente, consegue-se promover a criatividade. É ideal para quartos e salas de estar.

Se você procura uma cor energética e apaixonada, o vermelho é ideal para criar esses espaços tão especiais. De acordo com um estudo, esse tom aumenta a força e combate o frio, aumentando a sensação térmica em 4°. É adequado para salas de jantar e áreas sociais onde se busca estimular a conversa e a energia. Se você deseja ter um ambiente relacionado à natureza, frescor e saúde, o verde é a melhor opção. De acordo com estudos, também reduz o estresse e aumenta o descanso. É perfeito para espaços como salas de estar, banheiros e quartos.

Decoração azulada

AMARELO

A cor amarela é alegre e otimista. Pode melhorar o estado de espírito e transmitir uma sensação de felicidade. É adequada para cozinhas onde se deseja um ambiente acolhedor e luminoso.

Amarelo / Foto: Decoracionfacilicimo.com

CINZA

Finalmente, o cinza é uma cor neutra que pode representar elegância e sofisticação. Ideal para espaços contemporâneos, como escritórios em casa e áreas de trabalho. Pode servir como uma tela neutra para destacar outras cores ou elementos de design.