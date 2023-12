Por que o Steve Jobs tinha um robô exclusivo para abrir caixas o dia todo?

Steve Jobs era meticuloso até mesmo na forma como as caixas dos produtos da Apple eram abertas. Por isso, ele criou uma equipe especializada dedicada a essa tarefa: abrir pacotes e estudar a melhor maneira de apresentar os dispositivos.

Quando você adquire um iPhone 15, um iPad Air ou um MacBook Pro M3, o processo de desembalagem se torna um aspecto fundamental, projetado com precisão.

O ato de abrir a caixa de um produto da Apple, senti-lo, pesá-lo e personalizá-lo é mais do que uma simples ação. É uma experiência única que marca a primeira interação com o dispositivo. Steve Jobs entendia que as primeiras conexões são cruciais.

A importância da primeira impressão nunca foi desperdiçada pela Apple. Para apresentar seus produtos da melhor maneira possível, Steve Jobs formou uma equipe de pesquisa. Embora não se saiba o que aconteceu com essa equipe atualmente, seu principal objetivo ainda é relevante para a empresa.

Os produtos da Apple costumam chegar numa caixa, geralmente branca, que evoluiu com várias mudanças e melhorias ao longo do tempo. Alguns casos notáveis ilustram como a Apple cuida meticulosamente da apresentação de seus diferentes dispositivos.

A caixa do iMac com chip M3, semelhante ao seu antecessor, é considerada uma obra de arte por alguns, assim como o Mac Pro ou até mesmo as capas para iPhone.

Um exemplo particular é a caixa do iMac, projetada para que, ao ser aberta, seja necessário usar as duas mãos para retirar o dispositivo. Essa primeira impressão destaca o design fino e a leveza do produto. É um dos casos em que a embalagem comunica uma história específica e funciona como um cartão de visita.

Os primeiros iPhones, com opções de cor limitadas, eram exibidos com a tela para cima na caixa. Agora, com uma aparência frontal semelhante entre vários modelos e cores vibrantes na parte de trás, os iPhones são apresentados ao contrário para destacar sua aparência mais distintiva.

Essas decisões de embalagem são baseadas na equipe que Steve Jobs estabeleceu e atribuiu a tarefa de estudar as caixas.

De acordo com a Inc., esta equipe era responsável por projetar as embalagens, testar alternativas e avaliar as respostas para determinar a melhor forma de apresentar um novo dispositivo a um comprador. Eles conseguiram fazer com que estrear um produto da Apple seja uma experiência completa.