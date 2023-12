Por que o arco de Granolah na adaptação anime de Dragon Ball Super poderia quebrar a internet?

Dragon Ball tem sido frequentemente alvo de críticas devido à sua estrutura segmentada e repetição de temas, gerando certa monotonia na história. No entanto, o arco de Granolah em Dragon Ball Super marca um ponto de virada.

Embora mantenha a essência clássica de Dragon Ball, introduz uma narrativa mais rica e complexa, entrelaçando eventos passados, responsabilidade e redenção. Esta abordagem promete revitalizar a série, oferecendo uma experiência mais profunda, especialmente na tela da televisão.

E de onde vem a história?

O protagonismo de Granolah, um caçador de recompensas associado aos Heeters, adiciona camadas de complexidade ao enredo. Sua história, marcada pela destruição de seu planeta natal pelos Saiyajins, destaca sua dualidade entre a simpatia e o desejo de vingança.

Seu estilo de luta único, focado na precisão e seus olhos vermelhos distintivos, que lhe permitem prever movimentos, contribuem para a singularidade do personagem.

O arco não apenas apresenta um novo vilão, mas também explora o passado sombrio dos Saiyajins, com a participação inesperada de Bardock. Sua conexão com a destruição do Planeta Cereal e sua escolha de apoiar Granolah oferecem uma nova perspectiva sobre a raça Saiyajin.

Cuidado... Agora sim, vem spoilers

Uma das grandes surpresas do arco é a transformação exclusiva de Vegeta: o Ultra Ego. Este momento é particularmente significativo, considerando a popularidade do personagem e sua histórica posição como seguidor de Goku em termos de poder e transformações.

A história avança quando Vegeta, depois de observar Goku treinando o Ultra Instinct, busca seu próprio caminho para o poder.

O arco culmina com um suspense emocionante que abre as portas para um futuro intrigante para a série. A entrada inesperada de Freeza no campo de batalha, revelando sua aterrorizante transformação "Black Freeza", introduz uma nova dinâmica e desafio para Goku, Vegeta e Granolah.

Este clímax promete levar Dragon Ball Super por caminhos inexplorados e emocionantes.