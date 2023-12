Os óculos inteligentes da Meta e Ray-Ban agora podem traduzir em tempo real e ajudar a escolher roupas graças à sua IA

A Meta, em colaboração com a Ray-Ban, está inovando no mercado dos acessórios com o desenvolvimento de óculos inteligentes equipados com Inteligência Artificial (IA).

A combinação do design distintivo da Ray-Ban com a experiência tecnológica da Meta está desdobrando todo o seu potencial para liderar e criar um dos dispositivos mais revolucionários no mundo da tecnologia “vestível”.

E é que este dispositivo promete transformar a interação diária das pessoas, oferecendo capacidades avançadas que parecem saídas de um filme de ficção científica.

Um olhar sobre os óculos inteligentes

Como já sabíamos, a Meta continua com sua missão de criar os melhores óculos inteligentes, pensados como uma ferramenta essencial e de fácil uso para o público em geral.

Coisas como a tradução instantânea de conversas, a identificação de objetos ou as recomendações de vestuário são parte do que Mark Zuckerberg adiantou através de um vídeo em sua conta do Instagram.