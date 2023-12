Mortal Kombat fica mais assustador do que nunca com este provocante cosplay de Skarlet

Outro dia, outro cosplay em homenagem a Mortal Kombat que, por algum motivo ou outro, acaba quebrando a internet entre as hordas de fãs da saga e os admiradores dessa arte complexa.

Não faz muito tempo, compartilhamos outra sessão em homenagem à personagem Kitana, cortesia da modelo russa Vera Andreeva, nos dando toneladas de razões convincentes para refletir sobre a febre que envolve essa saga nos dias de hoje.

O lançamento relativamente recente do seu jogo, que reimagina até certo ponto a mitologia original de todos os personagens e o primeiro torneio que conhecemos décadas atrás, quando a indústria dos videogames era muito diferente, parece ter reavivado o interesse por essa franquia.

Pelo menos até certo ponto, a comunidade dedicada à Fan Art e ao Cosplay reativou-se, seja criando novas homenagens ou trabalhos ou ressuscitando sessões antigas que agora têm mais impacto nas redes.

Tudo parece ser normal na maior parte do tempo, mas algumas vezes surge uma homenagem que nos pega de surpresa. Como o exemplo que compartilhamos hoje.

Skarlet nos traz de volta o amor por Mortal Kombat com esse cosplay

Vamos começar pelo básico antes de falar sobre o trabalho em questão. Mortal Kombat é uma das franquias de jogos de luta mais populares e controversas de todos os tempos. Com sua violência gráfica e sua história cheia de ação, o jogo cativou fãs ao redor do mundo por décadas.

Dentro de seu imenso repertório, um dos personagens mais emblemáticos da saga é Skarlet, uma kunoichi que controla o sangue e estreou no reinício da história em 2011 como personagem para download, mas desde então se tornou um elemento básico da série.

No que diz respeito à sua história de origem, há muitos mistérios, especialmente para o cânone atual, mas em sua biografia original, diz que ela foi criada por Shao Kahn usando magia e o sangue de inúmeros guerreiros.

No entanto, em outro ponto da franquia, é revelado que Skarlet era uma menina órfã que foi adotada por Shao Kahn para aprender magia. Skarlet treinou como kunoichi e logo dominou a arte do controle do sangue. Seus poderes lhe permitiam criar lâminas de sangue, se curar e manipular o corpo de seus inimigos.

Portanto, estamos em um ponto em que a origem canônica dela ainda é um pouco confusa. Mas ainda assim, Skarlet é um dos personagens mais populares de Mortal Kombat. Seu design é chamativo e seus poderes são únicos e poderosos.

Sob tal contexto, a artista de cosplay armoredheartcosplay viu como uma sessão anterior em homenagem a Skarlet ressurgiu na web e voltou a ganhar fama.

Aqui a compartilhamos: