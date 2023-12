Estas são as melhores imagens científicas deste ano de 2023, de acordo com a revista Nature

Esta foto impressionante capturada pelo Telescópio Espacial James Webb é uma das selecionadas por jornalistas visuais da revista Nature entre as melhores imagens relacionadas à ciência em 2023. A foto mostra estrelas em formação no complexo de nuvens Rho Ophiuchi, o local mais próximo da Terra onde as estrelas nascem.

NASA, ESA, CSA, STSCI, KLAUS PONTOPPIDAN (STSCI) IMAGE PROCESSING: ALYSSA PAGAN (STSCI)

De acordo com um jornalista da Nature, a textura etérea da foto evoca a de quadros de pintores impressionistas como Monet. Jatos de gás de hidrogênio (em vermelho) emergem de estrelas jovens, iluminando o gás interestelar. A "caverna" brilhante que se encontra abaixo é formada por ventos estelares que sopram de uma estrela jovem.

A imagem de água derretida que emana da camada de gelo de Austfonna na ilha ártica de Nordaustlandet, Noruega, ganhou a categoria Natureza no concurso de fotos com drones, Drone Photo Awards 2023. "Já visitei este lugar várias vezes antes, mas no ano passado foi desanimador testemunhar o derretimento do gelo marinho em junho", disse o fotógrafo Thomas Vijayan.

Água derretida que emana do gelo de Austfonna THOMAS VIJAYAN

Um polvo (Argonauta sp.) se move sobre um galho na escuridão do Oceano Pacífico em frente às Filipinas. Está cercado por sedimentos de uma erupção vulcânica que brilham à luz da câmera.

JIALING CAI/OCEAN Fotógrafo do ano Polvo

O fotógrafo Alkis Konstantinidis capturou este momento de compaixão enquanto os incêndios florestais devastavam a vila grega de Hasia em agosto. No meio da névoa e da fumaça do incêndio, dois voluntários estão dando água a uma ovelha resgatada de uma fazenda em chamas.

ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS Ovelha sendo resgatada

O xarope de açúcar nem sempre é viscoso. Cristalizado e observado sob um microscópio de luz polarizada e ampliado 25 vezes, revela a estrutura pontiaguda e em camadas da substância. Essa imagem contrária à intuição foi apresentada no concurso de fotomicrografia Nikon Small World de 2023.

DR. DIEGO GARCÍA GENTILEZA DE NIKON SMALL WORLD

Durante sua órbita número 54 ao redor de Júpiter, a nave espacial Juno da NASA capturou visões próximas das tempestades que cercam o polo norte do planeta. O cientista Brian Swift processou uma dessas imagens para produzir esta versão de alto contraste, que destaca ciclones e rodamoinhos.

Júpiter NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/BRIAN SWIFT

Uma casa solitária permanece de pé em Lahaina, Havaí, cercada pelos destroços carbonizados do restante de seu bairro. Essa paisagem evidencia a magnitude da devastação nas áreas urbanas mais afetadas pelos incêndios florestais na ilha de Maui no início deste ano.

Casa solitaria em Hawai PATRICK T. FALLON/AFP VIA GETTY

Este enorme filamento solar com forma de serpente foi capturado pelo astrofotógrafo Eduardo Schaberger Poupeau e ganhou a categoria Nosso Sol do concurso Fotógrafo Astronômico do Ano 2023. Os filamentos são feitos de plasma que se destaca da superfície do Sol, moldado por campos magnéticos.

Filamento solar EDUARDO SCHABERGER POUPEAU

Um navio parece navegar pela neblina, iluminado por rastros de estrelas que brilham através do céu nublado. A imagem é uma das fotos premiadas no concurso Fotógrafo Astronômico do Ano de 2023. De acordo com uma jornalista da revista Nature, a fotografia transmite sentimentos inquietantes que refletem os desafios atuais.

Barco na névoa VIKAS CHANDER

O vulcão mais ativo do Havaí, Kilauea, entrou em erupção em junho, criando uma reserva de lava na cratera Halema'uma'u. O vulcão está cheio de câmeras e instrumentos que medem a deformação do solo e a atividade sísmica.

Vulcão Kilahuea USGS/VIA REUTERS

Esses elefantes de Ampara, Sri Lanka, são obrigados a procurar comida em lixões devido à perda de seu habitat. O país proibiu alguns plásticos de uso único, mas os conflitos entre humanos e elefantes perto das reservas de vida selvagem persistem.

Elefantes comem o lixo ISHARA S. KODIKARA/AFP VIA GETTY

Esta impressionante imagem de corais refletidos durante a maré baixa na ilha Mayotte do arquipélago das ilhas Comores ficou em terceiro lugar na categoria Conservação (Esperança) do concurso Fotógrafo do Oceano do Ano de 2023. É uma amostra visual de um recife de coral em um estado prístino, destacando sua beleza e sua importância na conservação marinha.