Estas são as 3 coisas mais estranhas que aconteceram aos astronautas ao retornarem à Terra

Depois de meses no espaço, os astronautas enfrentam uma série de desafios físicos e psicológicos ao se reintegrarem à vida na Terra.

Estes efeitos, estudados por agências espaciais como a NASA e a ESA, destacam as complexidades do corpo humano em condições extremas.

Aqui apresentamos três dos fenômenos mais incomuns experimentados pelos astronautas, acompanhados de exemplos reais que parecem saídos de um filme de ficção científica.

Esquecer a gravidade

Há algum tempo, o astronauta japonês Koichi Wakata, após uma longa estadia no espaço, compartilhou uma anedota particular.

No seu primeiro dia de volta, enquanto estava em casa, soltou uma xícara esperando que ela flutuasse como na Estação Espacial Internacional. A xícara, obedecendo às leis da gravidade terrestre, caiu no chão.

Este fenômeno ilustra como os astronautas podem temporariamente esquecer ou subestimar a gravidade depois de terem vivido em microgravidade por longos períodos.

Mudanças extremas na visão

John Phillips, um astronauta da NASA, experimentou uma das mudanças mais dramáticas na visão: Durante sua estadia no espaço em 2005, sua visão mudou de 20/20 para 20/100 em seis meses.

Embora tenha se recuperado parcialmente, o caso de Phillips é um exemplo extremo da Síndrome de Deficiência Visual do Espaço, causada por mudanças na pressão do líquido espinhal e cerebral em microgravidade, afetando o nervo óptico e a forma do olho.

Desmaios e problemas circulatórios

Heidemarie Stefanyshyn-Piper, astronauta da NASA, viveu uma experiência impactante após seu retorno do espaço em 2006.

Durante uma cerimônia de boas-vindas, ele desmaiou duas vezes seguidas enquanto estava em pé, evidenciando os problemas circulatórios que os astronautas podem enfrentar.

De acordo com a ciência, a adaptação do corpo à gravidade zero pode causar uma diminuição no volume de sangue e uma menor resistência à gravidade terrestre, o que às vezes leva a tonturas ou desmaios ao retornar.