Enxofre, ferro e até vidro: estas são as chuvas mais estranhas em outros planetas do universo

O Sistema Solar, a galáxia e o universo em que habitamos são um reservatório de fenômenos estranhos e misteriosos, que nos deixam surpresos pelas notáveis diferenças em relação ao que ocorre dentro do nosso planeta. Algo tão simples e, ao mesmo tempo, vital como a chuva ocorre de maneira muito diferente em outros mundos. Tanto que nos custaria acreditar, se não fosse pelo respaldo científico desses eventos espaciais.

Dentro do nosso próprio Sistema Solar, existem planetas que registram chuvas de elementos químicos que não apenas tornam esse mundo inóspito, mas também o transformam em um objeto de grande interesse para os cientistas.

Com base em uma resenha do Ok Diario, vamos contar as chuvas mais incomuns que foram encontradas ou detectadas pelos cientistas que exploram as profundezas do cosmos.

Planetas com chuvas estranhas