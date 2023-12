A inteligência artificial chegou revolucionando a maneira de lidar com os computadores

“A inteligência artificial é o grande marco da década”. Pelo menos, é o que afirma Marcelo Bertolani, Diretor de Parceiros Regionais e Equipe de Tecnologia da Intel para a América Latina. Conversamos com ele durante o Intel Powerhouse no Brasil, evento em que a IA foi a grande protagonista.

E é um marco graças à chegada da inteligência artificial generativa. Segundo Bertolani, "tem uma relevância muito forte e todo mundo está falando sobre isso porque foi uma revolução poder conversar com uma máquina, fazer perguntas e interagir".

Destaca-se que a IA é uma inovação que tem cinquenta anos e que "muitos de nós somos impactados por ela sem perceber. Quando entramos para comprar em um site online, as recomendações vêm da inteligência artificial, ou quando entro em um chat para fazer perguntas, é a mesma coisa", aponta.

"Diria que a efervescência atual em torno da inteligência artificial ocorre porque estamos vivendo um marco de mudança, assim como aconteceu quando o wifi chegou aos computadores. Isso fez com que o PC deixasse de ser apenas um desktop e pudesse se conectar de qualquer lugar, em qualquer momento. Hoje em dia, não se pode conceber um notebook sem wifi." — Marcelo Bertolani, Diretor de Parceiros Regionais e Equipe de Tecnologia da Intel para a América Latina.

Chega a era dos computadores com IA

No entanto, a inteligência artificial consome energia e "drena a bateria", afirma o porta-voz. Isso é muito relevante para a Intel, pois em breve eles apresentarão os novos processadores Intel® Core™ Ultra, conhecidos como Meteor Lake, que possuem NPU, unidades que fornecem à CPU capacidades de IA de baixo consumo.

"A ideia é que a inteligência artificial permita que você faça um trabalho muito mais eficiente, lidando com informações, apresentações, conteúdo específico, etc. Isso para uso profissional. Mas no caso do consumo, os jogos podem se beneficiar de uma renderização melhor, passando de 1080 para 4K, por exemplo. Tudo isso, tornando o gasto de energia mais eficiente", aponta Bertolani.

Na verdade, ele dá um exemplo: quando você tem uma reunião por uma plataforma de videochamada e usa um plano de fundo virtual, isso consome bateria. Com IA integrada nos computadores, é ela quem cuida dessa tarefa, então, em alguns casos, você pode economizar até uma hora e meia de bateria.

"Quando se trata de um processo de carga contínua (como videochamadas ou renderização de vídeos), a NPU pode ser usada para economizar energia. Por outro lado, se eu quiser detectar um vídeo falso usando IA, vou usar a CPU, porque o que eu preciso é velocidade. O importante é saber quando usar cada um", afirma o porta-voz da Intel.

A Intel lançará a versão de consumo desses processadores em primeiro lugar, enquanto as versões profissionais devem estar disponíveis para venda em março. "Esperamos vender 100 milhões de computadores com IA integrada até 2025, com uma distribuição de 70/30 de produtos, onde 70% serão para o comércio, pois esperamos que sua adoção seja mais rápida, e 30% para consumo", nos comenta.

Finaliza dizendo que “devemos esperar que a inteligência artificial faça parte do nosso dia a dia e será de forma inconsciente”.