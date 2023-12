A exceção de Jeff Bezos: como sua história com a Amazon quebrou o molde imposto por outros titãs tecnológicos

Ao contrário de Bill Gates, que se afastou da Microsoft, e de Steve Jobs, que teve que deixar a Apple antes de um retorno triunfal, Bezos permaneceu à frente da Amazon desde sua fundação em 1994 até 2021.

Da livraria ao gigante do E-commerce

Vamos lembrar que no verão de 1994, Bezos iniciou a Amazon como uma livraria online e, ao longo dos anos, aproveitou várias oportunidades para expandir o alcance de sua empresa, transformando a Amazon no líder do comércio eletrônico que é hoje.

Durante 27 anos, Bezos permaneceu no comando da Amazon, quando Andy Jassy foi escolhido para o cargo.

Nesse período, Bezos foi a figura central e constante na evolução e no crescimento da Amazon, marcando uma diferença significativa em relação a outros líderes tecnológicos que se afastaram temporariamente de suas empresas.

As outras histórias: Dell, Google, Reddit, Apple

As grandes figuras da tecnologia seguiram caminhos diversos em suas respectivas empresas, marcando o ritmo da mudança e inovação no setor.

Enquanto Steve Jobs deixou a Apple em 1985 após desacordos com o então CEO John Sculley, para depois retornar em 1997 com inovações como o iPod e o iPhone, e Bill Gates deixou seu cargo como CEO nos anos 2000, Bezos permaneceu ininterruptamente à frente de sua criação.

Outro exemplo é Michael Dell, que passou duas décadas como CEO da Dell e depois deixou o cargo nas mãos de Kevin Rollins.

Larry Page, cofundador do Google, ocupou o cargo de CEO até 2001, antes de ceder o cargo para Eric Schmidt. Depois, retornou como CEO em 2011 e posteriormente liderou a Alphabet Inc., empresa-mãe do Google, até sua aposentadoria no final de 2019.

E como esquecer Steve Huffman, que co-fundou o Reddit em 2005 e, após vendê-lo para a Condé Nast em 2006, dedicou-se a outros projetos até 2015. Nesse ano, ele retornou como CEO em meio a controvérsias, focando desde então no desenvolvimento e estratégias de participação comunitária da plataforma.

É por isso que a Amazon, sob a liderança constante de seu CEO, é um exemplo de perseverança e uma característica distintiva na carreira de Bezos, contrastando com as trajetórias de outros cofundadores tecnológicos que abandonaram seus projetos e de (alguns) que retornaram anos depois.