A Apple finalmente se rende com os AirPods Pro 2 e vende separadamente o estojo de carregamento USB-C

Não há volta atrás, é um fato aparentemente inegável que na Apple estão determinados a adotar completamente o uso de cabos, carregadores e conectores USB-C. Mas isso trouxe um problema sério para os usuários dos fones de ouvido AirPods Pro 2.

Vimos como a empresa liderada por Tim Cook começou a adotar discretamente esse tipo de tecnologia, deixando para trás os acessórios e entradas Lightning. Finalmente, deram o grande salto há meses ao integrar o protocolo USB-C em sua linha de iPhones.

Mas no meio de toda essa transição, que pretende ser total, chegando pelo menos à sua linha de computadores de mesa, houve um artigo afetado por ficar até certo ponto preso no meio de toda a mudança: os AirPods Pro 2.

Por um bom tempo, a única maneira de ter acesso ao estojo de carregamento USB-C era comprando novos fones de ouvido, pois não eram vendidos separadamente. Mas a Apple finalmente mudou isso.

A Apple já está vendendo o estojo carregador USB-C dos AirPods Pro 2 separadamente

De acordo com um relatório dos colegas da Trusted Reviews, a Apple finalmente atendeu aos desejos de muitos usuários ao disponibilizar o estojo de carregamento USB-C para os AirPods Pro 2 como um acessório independente que pode ser comprado separadamente.

A capa, que foi lançada juntamente com os AirPods Pro 2 atualizados em setembro de 2023, inicialmente estava disponível apenas como parte do pacote com os fones de ouvido, o que causou insatisfação entre os usuários que queriam migrar para essa porta sem ter que comprar os fones novamente.

AirPods Pro 2 Apple (The Verge)

A caixa de carregamento USB-C tem um preço de US$99, o mesmo que a caixa Lightning original. No entanto, oferece uma série de vantagens sobre a anterior, incluindo suporte para carregamento rápido USB-C, classificação IP54 de resistência à água e poeira, e compatibilidade mais ampla com dispositivos Apple.

Isso significa que você pode carregar seus AirPods Pro 2 de forma mais rápida do que com o estojo Lightning, o que é um fator ainda mais atraente e que, de fato, causou essa insatisfação entre os consumidores.

É importante ressaltar que o estojo de carregamento USB-C é compatível com uma gama mais ampla de dispositivos Apple, como o iPhone 15, que possui apenas uma porta USB-C.

A caixa de carregamento USB-C dos AirPods Pro 2 já está disponível na loja online da Apple nos Estados Unidos e isso significa que em breve estará disponível também para a América Latina.

Mas as estimativas de entrega atuais mostram que os pedidos feitos hoje só serão entregues entre 29 de dezembro e 4 de janeiro de 2024.

Portanto, será necessário sermos pacientes.