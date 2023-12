O programa espacial do Irã está no meio de uma controvérsia mundial, depois de enviar um foguete com animais para o espaço. A agência de pesquisa científica argumenta que essa iniciativa foi pensada para futuras missões de colonização em outro planeta, mas defensores das espécies rejeitaram a ação.

A agência de notícias governamental do Irã relata que seu programa espacial lançou uma cápsula com animais à órbita terrestre. O lançamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial do Irã (ISAI) a partir do Centro Espacial Imam Khomeini em Semnan, nordeste do país.

A cápsula, chamada Payam, tinha uma massa de 500 quilogramas e estava equipada com um sistema de vida para os animais. Em seu interior viajavam dois ratos, dois peixes e um inseto.

A cápsula alcançou uma órbita a 130 quilômetros da Terra, onde permaneceu por algumas horas antes de retornar à superfície. Os animais retornaram em segurança e em bom estado de saúde.

Este lançamento é um marco importante para o programa espacial iraniano. É a primeira vez que o Irã envia uma cápsula espacial com animais para a órbita terrestre. O ISAI afirmou que este lançamento é um passo importante para preparar o envio de humanos ao espaço nos próximos anos.

Outra das reações adversas a essa situação, sem ter nada a ver com os animais, foi a dos Estados Unidos. A partir do governo de Joe Biden, expressaram sua preocupação com o possível uso da tecnologia espacial iraniana para desenvolver armas. Outros países, como a Rússia, parabenizaram o Irã pelo sucesso do lançamento.

O lançamento da cápsula Payam é um indicador de que o Irã está avançando em seu programa espacial. É provável que o Irã continue desenvolvendo suas capacidades espaciais nos próximos anos.