Você tem um iPhone 15 Pro? Agora você pode usar o modo “vídeo espacial” e assistir a vídeos em formato tridimensional

Os usuários do iPhone 15 Pro agora podem capturar “vídeos espaciais” com a nova atualização do iOS 17.2 lançada recentemente. Essa função está disponível para todos os usuários do iPhone 15 Pro que atualizarem para o iOS 17.2.

O vídeo espacial foi apresentado durante a WWDC 2023 da Apple, mostrando como a perspectiva do vídeo muda enquanto o espectador se move, gerando um efeito visual estereoscópico tridimensional que pode ser visto no Apple Vision Pro. Imagine gravar umas férias familiares e revivê-las como se estivesse lá.

Para capturar vídeo espacial no iPhone 15 Pro, os usuários devem aceder a Configurações, selecionar Câmera e ativar Vídeo Espacial para Apple Vision Pro. No aplicativo Câmera, aparecerá a opção "Espacial" quando configurada em Vídeo.

A última atualização beta do iOS 17.2 mostra que o vídeo espacial no iPhone 15 Pro é gravado a 30 fps e 1080p, ocupando cerca de 130 MB por minuto de armazenamento.

Esse tipo de vídeo utiliza a tecnologia de seis graus de liberdade (6DoF), que oferece uma experiência imersiva, capturando os eixos tridimensionais e a rotação ao redor deles.

Este tipo de vídeo faz com que a realidade virtual pareça mais natural. O iPhone 15 Pro grava vídeo espacial simultaneamente das suas câmeras principal e ultra ampla, fundindo os seus campos de visão e armazenando-os como um único arquivo de vídeo.

Embora a função esteja disponível, os usuários do iPhone 15 Pro não poderão experimentar plenamente os vídeos espaciais até que os fones de ouvido Apple Vision Pro sejam lançados no início de 2024. Até lá, os vídeos espaciais serão vistos e compartilhados de maneira convencional em outros dispositivos.