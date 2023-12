Um clássico está de volta: assim são as renovadas Air Flight 89 da Nike x Stüssy

As colaborações entre Stüssy e Nike sempre são bem recebidas no mundo do streetwear.

Desde a sua primeira colaboração em 2000 com as Nike Air Huarache, ambas as marcas lançaram modelos icônicos, incluindo o cobiçado Nike SB Dunk Low de 2005.

Agora, eles voltam a ser o centro das atenções após o lançamento das renovadas Nike Air Flight 89.