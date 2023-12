Steve Jobs estacionava sua moto dentro de seu escritório na Apple por uma razão simples e brilhante

Steve Jobs era um personagem excêntrico e carismático que sempre buscava formas de inspirar e impactar aqueles ao seu redor. Uma de suas anedotas mais curiosas, por exemplo, está na história por trás de sua motocicleta BMW que costumava estacionar dentro dos escritórios da Apple.

As origens da Apple, como todos sabemos, foram um tanto humildes. Steve Jobs e Steve Wozniak concentravam sua empresa em uma simples garagem quando criaram seu primeiro computador. No entanto, a empresa cresceu rapidamente e logo precisou de escritórios maiores.

Em 1983, a Apple mudou-se para seus novos escritórios em Cupertino, Califórnia. Os escritórios eram modernos e espaçosos, e Jobs queria que fossem um reflexo da cultura da empresa.

Então, uma das coisas que Jobs fez para criar um ambiente inspirador foi estacionar sua motocicleta BMW na entrada do escritório, uma BMW R60/2 de 1966, que era um símbolo da paixão de Jobs pelo design e pela tecnologia.

Por que Steve Jobs deixava uma moto no meio dos escritórios da Apple?

A motocicleta, conforme relatam os amigos da Applesfera, não era apenas uma declaração pessoal de Jobs, mas também tinha um significado mais profundo. Jobs acreditava que o design era importante e que os produtos deveriam ser bonitos e funcionais. A motocicleta BMW era um exemplo perfeito desse princípio.

Além da moto, Jobs também colocou uma bandeira pirata na entrada dos escritórios. A bandeira era uma representação dos ideais da Apple, que eram a liberdade, a criatividade e a rebeldia.

Os escritórios da Apple em Cupertino foram um sucesso e rapidamente se tornaram um símbolo da revolução tecnológica dos anos 80. A motocicleta BMW de Jobs era uma parte importante desse sucesso e é uma história que continua a inspirar os fãs da Apple em todo o mundo.

Imagem: Fortune Capa da revista com Steve Jobs.

Em si, a bandeira condensava os ideais da empresa, o piano era uma declaração estética e a própria moto BMW de Steve também servia como exemplo de design duradouro.

Um princípio que ainda está presente no DNA da Apple até hoje. Pelo menos antes do lançamento do Vision Pro.