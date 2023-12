Robios, o robô 100% brasileiro inspirado no anime que te ajuda nos supermercados

Um dos convidados que chamou a atenção dos participantes do Intel Powerhouse Brasil foi Robios, um robô automatizado que, graças à sua inteligência artificial, mapeia a área em que se desloca para ajudar a encontrar produtos em supermercados, ser o anfitrião de festas e eventos e até mesmo transportar cargas leves.

"A ideia inicial da Robios era que ela se transformasse em um robô de assistência para pessoas com mobilidade reduzida ou idosos", comentou Olivier Smadja, fundador da Human Robot, a empresa por trás do desenvolvimento deste personagem adorável.

No entanto, eles logo perceberam o potencial dos Robios em diferentes mercados. Principalmente, como um assistente em supermercados, eventos e festas. Ele possui um sistema de detecção de pessoas, então ele se aproxima de você e começa a falar imediatamente.

Dessa forma, ele pode funcionar como um buscador de produtos, como um promotor de novas marcas e também pode detectar a ausência de produtos em determinados espaços e avisar para sua reposição. Atualmente, existem cerca de 55 unidades de Robios em diferentes estabelecimentos comerciais no Brasil.

Inspirados pelo anime

O atributo diferenciador deste robô, sem dúvida, é o seu rosto. "Embora para nós seja muito importante deixar claro que é um robô e não queremos fingir ou simular que é uma pessoa humana, o rosto é uma parte relevante, pois não queremos que seja visto como uma mera coisa que transporta objetos".

Além disso, Olivier confessou a origem do design original do rosto de Robios: "Quando pensamos em seu primeiro rosto, nossa primeira inspiração foi o mangá japonês e o anime. Depois criamos outras versões".

Na verdade, um dos objetivos é que as marcas que trabalhem com o robô possam personalizar seu rosto, com cores corporativas ou designs exclusivos. "Nunca pediram um Robios sem rosto", apontou o fundador da empresa.

Chegará a outros países da região? “Planejamos uma expansão internacional no segundo semestre de 2024. Provavelmente América do Sul, mas ainda não escolhemos o país. Eu acredito que será no Chile”, concluiu.