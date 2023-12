Pokémon terá seu próprio parque de diversões assim como Super Mario Bros. e se chamará PokéPark Kanto

Pokémon é uma das franquias da Nintendo mais amadas por todos os fãs e a quantidade de dinheiro que gera globalmente é verdadeiramente impressionante.

Então, era apenas uma questão de tempo para que a empresa buscasse novas e criativas formas de explorar essa franquia para saciar a fome infinita dos fãs que só querem mais.

Como um perfeito exemplo disso, temos tudo o que a Nintendo preparou recentemente para o Dia da Comunidade de Pokémon GO.

A celebração ocorrerá durante dois dias, sábado, 16, e domingo, 17 de dezembro deste 2023, abrindo assim a oportunidade de participar para obter recompensas especiais durante esses dias.

Mas isso é apenas a ponta do iceberg, pois no âmbito desses preparativos, surgiu uma notícia que poderia animar toda a comunidade: a abertura de um parque temático de diversões inspirado em Pikachu e todos os seus amigos.

Isso é tudo que sabemos sobre o PokéPark Kanto: o parque de diversões de Pokémon

Um relatório dos nossos amigos da Game Industry revela que os amigos da The Pokémon Company iniciaram o processo formal de registro para a abertura de um parque temático chamado PokéPark Kanto.

O interessante aqui é que este é um anúncio oficial que coincide com as filtragens dos registos. A Pokémon Company já revelou os primeiros detalhes deste novo parque temático de Pokémon, que estará localizado dentro do parque temático Yomiuriland em Inagi, Tóquio, Japão.

Imagem: Nintendo | PokéPark Kanto

Este será na verdade o segundo parque temático de Pokémon da The Pokémon Company. O primeiro, PokéPark Wii: Aventura do Pikachu, foi lançado em 2005 e encerrado em 2006 devido à falta de popularidade.

Agora é hora de tentar a sorte novamente. O PokéPark Kanto será ambientado na região de Kanto, que é o cenário dos primeiros jogos de Pokémon. O parque contará com atrações, shows e restaurantes temáticos de Pokémon.

"Os fãs de Pokémon de todo o mundo se reunirão neste lugar rico em natureza, sentirão Pokémon e criarão um espaço que pode ser desfrutado juntos além das fronteiras de países, regiões e idiomas", disse a The Pokémon Company em um comunicado de imprensa via NME.

O parque temático ainda não tem uma data de abertura, mas espera-se que esteja pronto até 2025, no máximo.