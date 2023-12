One Piece: Boa Hancock ganha vida neste surpreendente cosplay feito por uma modelo australiana

Boa Hancock de One Piece

O maravilhoso mundo do cosplay nos deixa mais uma vez impressionados. Os fiéis seguidores de One Piece ficarão agradavelmente surpresos ao ver o trabalho feito por uma modelo australiana em sua interpretação de Boa Hancock.

De acordo com uma resenha do Código Espagueti, esta artista australiana, conhecida nas redes como Yayababy, é muito famosa no DeviantArt.

Sua interpretação como Boa Hancock se destaca artisticamente, pois representa cada um dos detalhes do traje vermelho com o qual o personagem aparece em seu modo de imperatriz das serpentes.

Yayababy como Boa Hancock

Yayababy como Boa Hancock cosplay

Boa Hancock, também conhecida como a Imperatriz Pirata, é um dos personagens importantes de One Piece. Ela é a capitã dos Piratas Kuja e era a única personagem feminina dos Sete Guerreiros do Mar até sua abolição.

Hancock é uma mulher muito bonita, com cabelos longos e ondulados negros, olhos verdes e uma figura esbelta. Ela é conhecida por sua personalidade arrogante e distante, e por sua obsessão por homens.

Nasceu em Amazon Lily, uma ilha governada por mulheres. Desde pequena, foi criada para ser uma guerreira e se tornou uma das mais poderosas da ilha. Aos 12 anos de idade, foi capturada pelos Marines e vendida como escrava.

Durante o seu cativeiro, Hancock foi maltratada e humilhada. No entanto, nunca perdeu a esperança de escapar. Um dia, conheceu Luffy, um pirata que a ajudou a escapar. Hancock apaixonou-se por Luffy à primeira vista e, desde então, tem estado obcecada por ele.

Hancock é uma usuária da Fruta Mero Mero, uma fruta do diabo do tipo Logia que lhe permite transformar seu corpo em pedra. Ela também é uma habilidosa combatente e é capaz de usar suas habilidades da fruta do diabo para criar ataques devastadores.