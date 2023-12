O guia de Natal da HONOR para fazer um upgrade no seu smartphone: um para cada perfil

Esperando o ano todo para renovar seus dispositivos? A pessoa que você tanto ama precisa de um “upgrade” em seu smartphone? A tecnologia se tornou um dos favoritos nesta época.

O Natal é a época perfeita para renovar o smartphone, as empresas já lançaram os dispositivos mais recentes e competem com preços atrativos. Se você se sente sobrecarregado com a oferta atual de telefones no mercado, ou precisa de ajuda para escolher um smartphone, aqui está um pequeno guia da HONOR de acordo com seu estilo de vida. E você, que tipo de usuário é?

Aquele que sempre tem a tela quebrada

Aquele momento em que o telefone cai com a tela virada para baixo. Você ouve o "crack", mas leva alguns segundos para levantá-lo porque sabe o que isso significa: a tela quebrada.

Para aquelas pessoas que precisam de um smartphone resistente e para um uso ininterrupto de atividades, o HONOR Magic5 Lite 5G é a opção perfeita neste Natal. Sua tela ultra resistente com tecnologia HONOR Shield Glass foi projetada para resistir aos impactos do dia a dia, além de possuir uma bateria ultra grande de 5100mAh que proporciona mais de 2 dias de duração.

Graças ao seu carregamento rápido de 40W, o HONOR Magic5 Lite 5G suporta até 29 horas de streaming de música no YouTube, 24 horas de YouTube, 19 horas no TikTok, 21 horas em redes sociais ou 11 horas de jogos com uma única carga. Este produto está disponível por um valor reduzido de referência de US$ 229.990.

HONOR Glass shield

Aquele que navega em alta velocidade

Fotos, vídeos, e páginas carregando a toda velocidade. É o comprador número um do ciberespaço, pronto para atacar quando o relógio marca as 00:00. Oferta relâmpago? Já comprou. E as passagens para o destino que queria antes de todos os colegas do escritório.

HONOR X8a 5G é o "pequeno gigante da HONOR": equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 5G SoC, que permite navegar na rede com todo o poder do 5G, permitindo que você faça o download de 1 GB em apenas 10 segundos.

Guarde todas as suas transferências e aplicativos favoritos em seus 128 GB de memória interna, que permitirão armazenar mais de 27.000 fotos ou 440 vídeos em HD.

Para uma experiência de uso fluida, conte com até 11 GB de RAM com o HONOR RAM Turbo, a tecnologia de memória virtual aprimorada da HONOR. Experimente uma transição mais suave entre aplicativos, restauração instantânea de páginas e até 20 aplicativos abertos simultaneamente. Este produto está disponível por um valor promocional de referência de US$ 199.990 (HONOR Store)

HONOR Velocidade

O criador de conteúdo

Se não compartilha, não aconteceu. Você é o curador da sua própria vida, controla todas as tendências e sabe aproveitar a Golden hour melhor do que qualquer profissional.

A câmera tripla do HONOR 90 consiste em uma lente principal de 200MP com um sensor de 1/1.4 polegadas para capturas em alta resolução, uma lente ultra grande angular e macro de 12MP com um campo de visão de 112°, e uma lente de profundidade de 2MP que ajuda a medir a distância com maior precisão.

A câmera frontal de 50MP captura selfies com muitos detalhes e grava vídeos em 4K. O HONOR 90 utiliza inteligência artificial (IA) para eliminar o ruído dos vídeos e recomendar determinados modos de gravação, além de facilitar a edição de imagens e vídeos, permitindo que você compartilhe seu conteúdo online rapidamente. O HONOR 90 está disponível na cor verde, com um valor de referência de US$474.990.

HONOR Para as redes

O fotógrafo oficial

Você vê o mundo com olhos diferentes dos outros. Você tem curiosidade por tudo ao seu redor, vê e sente o que os outros não veem, observa de perspectivas diferentes, busca novos cenários e vê o mundo com um enfoque diferente.

O HONOR 90 Lite é o melhor aliado para aqueles que amam estar por trás das câmeras. Sua câmera traseira é composta por uma lente principal de 100MP com abertura de f/1.9, uma grande angular de 5MP e uma câmera macro de 2MP para capturar paisagens majestosas e primeiros planos detalhados. Além disso, para aqueles que amam selfies, a câmera frontal de 16MP oferece autorretratos com características definidas e cores aprimoradas. Seus 256GB de armazenamento interno são perfeitos para armazenar fotos em alta resolução, e sua tecnologia HONOR RAM Turbo expande a RAM virtualmente até 13GB, proporcionando uma experiência de uso excepcionalmente rápida e fluida.

Você se atreve a experimentar? Está disponível em Ciano e Preto por um valor de referência de US$269.990.

HONOR

O techie

Todos temos alguém próximo que fala sobre o smartphone em acrônimos e números. Se você não tem, então é você.

Equipado com uma tela AMOLED LTPO de 6,81 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e 1,07 bilhões de cores premiada pela DXOMark, o HONOR Magic5 Pro garante uma experiência visual surpreendente. Com níveis impressionantes de brilho de até 1.800 nits, ele proporciona imagens nítidas mesmo sob luz solar intensa.

O HONOR Magic5 Pro oferece uma experiência fotográfica excepcional graças ao seu poderoso sistema de câmera tripla de 50 MP, que inclui uma câmera grande angular, ultra grande angular e telefoto. Seu algoritmo óptico computacional Ultra Fusion melhora drasticamente a clareza da imagem em condições de luz adversas e com um zoom de 3,5x100, além do seu processamento de imagens em movimento HONOR Falcon, que captura a ação como nenhum outro smartphone do mercado. Tudo isso é impulsionado pelo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

O HONOR Magic5 Pro está disponível em verde por um valor reduzido de referência de US$949.990.

HONOR Fotógrafo

Para quem se esquece de carregar o seu smartwatch: autonomia de até 14 dias

Você sobe na esteira ou está na piscina, pronto para começar seu treino, mas o seu smartwatch não liga, está sem bateria. Quem nunca passou por isso? Com o HONOR Watch 4, você esquece desse problema, pois sua bateria de 451mAh garante uma autonomia de até 14 dias seguidos. Esse smartwatch é um centro de comunicação completo que permite fazer e receber chamadas via Bluetooth, monitorar o seu estado físico e de saúde por meio das diferentes funções que constantemente monitoram métricas como estresse, saturação de oxigênio (SpO2) e qualidade do sono.

O HONOR Watch 4 está disponível nas cores branco e preto, com um valor de referência de US$129.990. Você pode encontrar mais informações e adquiri-lo aqui.

HONOR Beleza

HONOR Watch

Para uma primeira experiência de conectividade e monitoramento 24/7

Quantas vezes por dia você verifica o smartphone pensando que perdeu uma ligação ou notificação importante? Você quer controlar sua música sem ter que procurar seu smartphone? Você está procurando monitorar sua saúde, mas os relógios te incomodam, precisa de algo leve e confortável? A HONOR Band 7 é uma excelente opção, com uma bateria que dura até 14 dias seguidos com uma única carga. Com essa pulseira, você poderá monitorar sua saúde e atividade física através da sua frequência cardíaca 24 horas por dia, além de rastrear o nível de oxigênio no sangue e a qualidade do seu sono.

Ela vem pré-carregada com 96 tipos de modos de treinamento, incluindo corrida, caminhada, ciclismo, natação, remo, treinamento livre e o recém-adicionado pular corda. A HONOR Band 7 é capaz de registrar dados esportivos em tempo real, permitindo que os consumidores registrem e acompanhem facilmente seu desempenho ou conquistas.

O HONOR Band 7 está disponível nas cores rosa e preto, com um valor promocional de referência de US$39.990. Você pode adquiri-lo através deste link.