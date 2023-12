Nintendo Switch 2 poderá chegar muito antes do esperado

Imagen: York Perry - Composición: DALL-E | O que seria uma patente do Nintendo Switch 2

A informação sobre o Nintendo Switch 2 aparece nas redes sociais aos poucos. A empresa não disse nada sobre o seu lançamento e revelou muito pouco sobre suas características. Mas os insiders que estão próximos do gigante japonês dos videogames estão encontrando detalhes sobre o console, que parecem estar vazando de dentro.

A primeira coisa que eles dizem é que já está em desenvolvimento. De acordo com relatórios, não é mais apenas uma patente que está em planos digitais ou em papel.

Nos últimos meses, foram revelados detalhes do que seria este novo console. Questões como a tela (que seria OLED), a ausência do dock ou óculos VR integrados, são algumas das características que vazaram nas redes sociais e na internet em geral.

Todos esses rumores navegavam no imenso mar da Internet, até que Shinya Takahashi, diretor e principal executivo da Nintendo, disse que o Nintendo Switch 2 será um console completamente diferente do que já vimos no passado.

Em sua declaração, o executivo mencionou que a Nintendo pretende lançar o console no final de 2024. No entanto, um relatório da Revegnus, uma das fontes mais confiáveis da indústria de videogames, levanta a possibilidade de que os planos sejam antecipados para o início do próximo ano.

“Parece que o Nintendo Switch 2 será lançado no início do próximo ano. Haverá muitas coisas que valerão a pena comprar no próximo ano”, disse em uma mensagem de sua conta X, antigo Twitter.