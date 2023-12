iPhone 16 teria câmeras de alinhamento vertical devido ao vídeo espacial para o Apple Vision Pro

Depois de anos de relativa estagnação no design geral do telefone principal da Apple e seu módulo traseiro de câmeras, parece que o Apple Vision Pro finalmente obrigará a empresa a inovar nessa área com o iPhone 16.

Os rapazes de Cupertino e Tim Cook apostaram tudo, incluindo a reputação da Apple, neste visor de Realidade Mista, que busca se posicionar como o sucessor geracional para décadas futuras do que um dia foi o smartphone.

A realidade é que, à medida que a suposta data de lançamento se aproxima, temos visto vazamentos de dados, detalhes e relatórios que parecem indicar que pelo menos a primeira geração do Apple Vision Pro terá amplas áreas de oportunidade de melhoria.

Existe uma especulação franca em torno da possibilidade de que Tim Cook tenha se metido em um problema similar ao que Elon Musk tem agora com sua picape/caminhão Cybertruck. Mas apenas o tempo nos mostrará o resultado final desse projeto.

Enquanto isso, parece que a empresa continua se preparando para o lançamento e haverá mudanças significativas com o iPhone 16, pensando nesse visor.

O iPhone 16 mudaria para câmeras verticais

O MacRumors ressuscitou os rumores que sugerem que o iPhone 16 poderia ter um design de câmera vertical com um design unificado, semelhante ao que vimos anteriormente no iPhone 7 Plus e no iPhone X.

O relatório publicado pelo site afirma que a Apple está testando dois designs diferentes para a câmera traseira do iPhone 16. Um design seria semelhante ao do iPhone 12, com as lentes dispostas verticalmente em vez de diagonalmente.

Ao mesmo tempo, o outro design é semelhante ao do iPhone 7 Plus e iPhone X, com uma câmera vertical unificada que abriga todas as lentes. Com o objetivo de otimizar a captura de vídeo espacial compatível com o Apple Vision Pro.

iPhone X

A mudança para um design de câmera vertical pode ter várias implicações. Primeiramente, poderia ajudar a reduzir o tamanho do módulo da câmera, o que poderia tornar o iPhone 16 mais fino e compacto. Em segundo lugar, poderia melhorar a estabilidade da câmera para gerar vídeo espacial.

Esses clipes possuem um efeito de profundidade de campo semelhante ao de um filme, o que é indispensável para serem vistos em sua máxima expressão através do visor de Realidade Mista.

Atualmente, o iPhone só pode gravar esse tipo de vídeo com sua lente grande angular, então para gravar vídeos espaciais com a lente teleobjetiva, a empresa precisaria reorganizar a configuração das lentes.

Assim, com o iPhone 16 poderia vir uma séria redesignação no módulo da câmera, que ironicamente nos vai lembrar o iPhone X.