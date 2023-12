Este é o Projeto Ellmann: a Inteligência Artificial do Google que saberá tudo sobre a sua vida

Google está gastando muito com inteligência artificial, incluindo projetos como Bard e, agora o mais recente, Gemini, embora com certa controvérsia.

No entanto, a empresa parece estar trabalhando em um novo projeto chamado Ellmann, uma IA que poderia conhecer as pessoas de maneira mais pessoal e profunda através de sua pegada digital na rede.

De acordo com relatórios da CNBC, o Projeto Ellmann usaria LLM para interpretar imagens, buscando se tornar "o narrador da história da sua vida", um conceito fascinante, mas também preocupante.

Embora haja alguma incerteza em torno do projeto, um porta-voz do Google mencionou que eles sempre se preocupam com a privacidade e segurança dos usuários ao implementar novas funcionalidades.

O Google Fotos poderia contribuir coletando dados de pesquisa para que o Project Ellmann descreva imagens com base em padrões encontrados em fotografias.

Além disso, o Google está explorando o Ellmann Chat, uma versão mais personalizada do ChatGPT que, ao ter acesso a serviços como o Google Fotos, poderia oferecer uma experiência mais íntima, levantando questões sobre a privacidade e segurança dos usuários.