Bill Gates garantiu o sucesso de seus filhos proibindo-lhes um dispositivo: você sabe qual?

Uma aposta: medidas para que seus filhos sejam melhores do que você. Quando fazemos uma lista das pessoas mais ricas do mundo inteiro, o nome de Bill Gates está entre os primeiros lugares. Alguém muito inteligente e bem-sucedido. A volatilidade do mercado e da economia vai movendo as posições, mas o fundador da Microsoft sempre está entre os que têm mais dinheiro. Suas decisões são acertadas? Poderíamos dizer que sim.

Apesar de seu trabalho certamente ocupar muito seu tempo, o magnata de 67 anos conseguiu ser pai. Ele teve três filhos, aos quais pôde criar de acordo com seus costumes e ensinamentos. E alguns de seus métodos também estavam muito relacionados a um uso "responsável" da tecnologia.

Primeiro veio Jennifer, em 1996; depois nasceu Rory, em 2001 e um ano depois celebraram a chegada de Phoebe. Eles são jovens, suas datas são evidências de que esses três sortudos cresceram com a expansão do movimento digital em todo o mundo.

Apesar de ter nascido em berço de ouro, Bill Gates não garantiu como herança a sua parte na empresa ou bens materiais. Embora certamente deixará muito para eles, o mais importante para o milionário norte-americano é que sejam bem-sucedidos em suas áreas de especialização.

E para conseguir isso, ele proibiu o uso de um aparelho muito comum no dia a dia. Você aplicaria isso com seu filho?

A criação dos filhos de Bill Gates

Televisores, computadores, videogames, brinquedos e tantas outras coisas fazem parte do crescimento das novas gerações. Tudo o que foi dito anteriormente era permitido na casa dos Gates, desde que as tarefas escolares fossem cumpridas.

Mas havia uma coisa que, mesmo sendo os melhores alunos da sala, eles não conseguiriam ter: um celular. Por mais incrível que pareça, Bill Gates não permitiu que nenhum de seus filhos usasse smartphones até depois dos 14 anos, de acordo com El Cronista.

Uma vez que atingiram essa idade, tinham horários de uso e era proibido na mesa, durante a hora das refeições.

Funcionou? Quem sabe. A verdade é que Jennifer é bióloga marinha com diploma de Stanford; Roy é engenheiro de informática e estudou economia na Universidade de Duke; enquanto Phoebe frequentou a Julliard para estudar balé.