Alerta para a sua carteira: o preço das unidades SSD vai subir 55% em 2024

Era previsível e o momento do aumento está se aproximando. As unidades de armazenamento SSD em praticamente todas as suas versões, mas especialmente aquelas que incorporam memórias NAND, terão seus preços aumentados a partir de 2024.

É algo que era esperado uma vez que o mercado se ajustasse após um ano de 2023 no qual os custos desses produtos atingiram níveis realmente baixos nunca registrados.

Tratou-se de um curioso efeito do fluxo da oferta e da demanda, onde entre 2020 e 2022 todos vivemos isolados fisicamente e com a necessidade permanente de aumentar nossa memória de armazenamento para trabalhar em casa.

Isso desencadeou uma onda de superprodução na fase de transição para a normalidade. Onde a oferta de unidades SSD era muito maior do que a demanda, que agora está mais baixa do que nos tempos de confinamento.

Graças a isso, em 2023 encontramos unidades a preços de liquidação, se soubéssemos procurar com algum fornecedor externo às redes de franquia, as quais raramente ajustaram seus custos ao público.

Mas tudo que é para servir tem um fim, e em 2024 espera-se um aumento considerável.

Para 2024, os preços das unidades SSD aumentarão

Um extenso e interessante artigo da HardZone na Espanha compartilha conosco como nos últimos anos, os preços dos SSDs diminuíram consideravelmente, mas essa tendência está prestes a mudar.

De acordo com diversos fabricantes, os preços dessas unidades de armazenamento irão aumentar nos próximos meses, chegando a um aumento de até 55%.

A razão para esse aumento de preços, como já mencionamos superficialmente, seria o encarecimento das memórias NAND, um componente essencial nos SSDs.

Memória SSD SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

Em 2021, a escassez de suprimentos causou um leve aumento nos preços dessas memórias, que se manteve até 2023 em alguns mercados, embora, em geral, seus custos tenham sido acessíveis.

No entanto, o mercado está se recuperando e a demanda está aumentando em relação ao volume de produção atualmente ajustado, o que está levando a um aumento nos preços das memórias NAND.

Alguns fabricantes de SSD já começaram a aumentar os preços de seus produtos. Por exemplo, a Samsung aumentou o preço de suas unidades SSD em 20% e espera-se que outros fabricantes sigam seus passos nos próximos meses.

Portanto, a melhor recomendação é comprar um SSD antes do final do ano.