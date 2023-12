A reflexão de Bill Gates sobre a saúde no Brasil: “Outros países podem aprender e copiar o SUS”

Bill Gates não é apenas conhecido por ter fundado a Microsoft. O bilionário passa seus dias liderando sua própria fundação, apresentando uma face de filantropo que vem desenvolvendo há anos.

Por sua vez, o empresário compartilha periodicamente suas reflexões através de um blog pessoal.

Recentemente, nós falamos sobre seus livros favoritos de 2023. E agora resgatamos o texto de sua última publicação: uma reflexão significativa sobre o que o Brasil está fazendo corretamente em relação à saúde.

Brasil, segundo Bill Gates

"Sou um grande admirador do Brasil há algum tempo. Visitei o país pela primeira vez em 1995, quando a Microsoft estava desenvolvendo nossas operações lá. (...) E algumas das minhas viagens familiares favoritas foram para a Amazônia, cujo rio, bacia e floresta tropical são frequentemente mencionados em conversas sobre mudanças climáticas", escreve Gates.

E acrescenta: "Mas foi somente quando comecei a trabalhar em saúde pública que comecei a apreciar o quão impressionante é o histórico do país nessa área e o quanto o resto do mundo poderia aprender com isso".

A saúde no Brasil

Assim, o magnata argumenta que o Brasil emergiu como um modelo em saúde pública, alcançando avanços impressionantes nas últimas três décadas.

Este progresso, destacado por Gates, resultou em uma redução de 60% na mortalidade materna, uma diminuição de 75% na mortalidade infantil de menores de cinco anos e um aumento na esperança de vida em quase uma década.

Estas conquistas, longe de serem casuais, deixam claro que são resultado de investimentos direcionados e sustentados no sistema de atenção primária do país.

A transformação do sistema de saúde do Brasil

A evolução do Brasil em saúde começou no final dos anos 80, após duas décadas sob uma ditadura militar e a implementação de um sistema de saúde universal que resultou em uma redução significativa de mortes por doenças não transmissíveis e causas maternas, neonatais e nutricionais, juntamente com um aumento na expectativa de vida.

Uma peça chave nesse avanço, explica o líder empresarial, foi a expansão do programa de trabalhadores de saúde comunitários (TSC).

"Os trabalhadores de saúde comunitários são profissionais de saúde pública capacitados que trabalham dentro das comunidades, especialmente em áreas remotas ou negligenciadas. Embora suas funções variem em todo o mundo de acordo com as necessidades locais, geralmente incluem atividades como monitoramento de doenças, campanhas de vacinação e exames de saúde básicos", explica o empresário.

Com o financiamento federal para a atenção primária à saúde aumentando quase cinco vezes em quinze anos, a proporção de TSC triplicou.

Hoje, mais de 286.000 TSC atendem a quase dois terços da população brasileira e "cada um visita entre 100 e 150 lares por mês, oferece orientação sobre saúde e higiene, defende o cuidado preventivo, faz acompanhamento após consultas médicas, coleta dados socioeconômicos e ajuda as pessoas a acessarem outros serviços governamentais".

O impacto desses trabalhadores tem sido transformador, contribuindo para reduzir ainda mais a mortalidade infantil e aumentar a cobertura de vacinação para níveis quase universais.

Além disso, Gates também destaca o programa Bolsa Família, que oferece transferências de dinheiro para famílias pobres em troca do cumprimento de certas condições de saúde.

"Ele também tem ajudado a ampliar o acesso e o uso dos cuidados de saúde, ao fornecer às pessoas um incentivo para adentrar no sistema de saúde", explica.

A Perspectiva de Bill Gates sobre o futuro da saúde global

"Nenhum desses feitos foi acidental. Pelo contrário, são o resultado de investimentos de longo prazo e focados em atenção primária à saúde que o Brasil fez em seu sistema de saúde, dos quais outros países podem aprender e imitar", expressa o visionário.

E é que através do investimento adequado e inovação, o Brasil conseguiu se tornar um lugar mais saudável para seu povo, e seu modelo poderia inspirar outros países a seguir um caminho similar em direção a um mundo mais saudável.

Embora o país ainda enfrente desafios, como cortes nos gastos com saúde e acesso desigual aos TSC em certas áreas, Gates destaca o impacto positivo de investir estrategicamente no cuidado das pessoas mais vulneráveis, sendo uma valiosa lição para outros países.

"O sistema de saúde do Brasil não precisa ser perfeito para servir como prova do que acontece quando um país investe estrategicamente no cuidado de suas pessoas mais vulneráveis: os retornos são frequentemente abrangentes e mudam vidas", reflete.

E sentença: “Se o país continuar nesse caminho e continuar fazendo o que já fez bem, e se outros países o seguirem (ou simplesmente traçarem seus próprios caminhos pensando no Brasil), também teremos um mundo mais saudável”.