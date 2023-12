Tudo o que você precisa saber sobre Mistral AI, a IA desenvolvida pela França

No meio de toda a controvérsia em torno da aprovação de uma lei anti-inteligência artificial na União Europeia, a França está crescendo com sua própria IA através de uma empresa avaliada em US$ 2 bilhões, de acordo com o Xataka.

A startup que está experimentando um crescimento imparável chama-se Mistral AI. Tem a particularidade de ter apenas sete meses de atividade, após a fundação por um grupo de jovens analistas e pesquisadores do Meta e do Google.

Esses especialistas, ligados aos departamentos tecnológicos das gigantes empresas mencionadas, renunciaram aos seus empregos e foram para a França para fundar a Mistral AI.

Neste momento, de acordo com os números citados na mídia, a empresa tem apenas 22 funcionários. Os avanços alcançados nestes poucos meses fizeram com que a empresa levantasse mais de US$ 385 milhões em uma rodada de investimento, para registrar esse crescimento impressionante.

Uma das características mais importantes da Mistral AI é que eles possuem uma metodologia de código-fonte aberto, para que qualquer pessoa tenha acesso aos mecanismos que eles utilizam. Desenvolveram um modelo de linguagem de aprendizado, tipo chatbot do ChatGPT, ao qual eles chamaram de Llama 2.

Este sistema é comparável ao ChatGPT 3.5 mesmo antes de ter sido lançado para o público, ou seja, em suas primeiras rodadas de testes.

No entanto, o verdadeiro carro-chefe da startup é o seu LLM Mistral 7B. Trata-se de um sistema licenciado sob a Apache 2.0 que se destaca entre os especialistas pela sua maravilhosa eficiência. O software é um modelo relativamente pequeno: Gemini Nano, que será oferecido em dispositivos móveis, (com tamanho de 3.25B) e capacidade.

Lei anti IA da União Europeia

O Parlamento da União Europeia (UE) alcançou um acordo provisório para a criação da primeira Lei de Inteligência Artificial, uma regulamentação que busca estabelecer um precedente para regular essa tecnologia em nível internacional.

Os primeiros detalhes foram publicados através do site oficial do parlamento, acompanhados por um comunicado de imprensa, em que são abordados os principais eixos de todo o projeto que está prestes a se tornar lei.

A lei, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE, estabelece uma série de requisitos para os sistemas de IA de alto impacto, como aqueles utilizados em infraestruturas críticas, dispositivos médicos ou sistemas de vigilância.

É relativamente complexo, mas podemos resumir tudo em cinco pontos gerais, que explicamos aqui de forma muito breve: