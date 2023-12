“Tiny Toons Looniversity”: os atores que reviveram o clássico desenho animado

Os dubladores da série ‘Tiny Toons Looniversity’, Eric Bauza (Buster), Ashleigh Hairston (Babs), Tessa Netting (Sweety) e David Errigo Jr. (Patolino e Hamton), contam como transformaram os desenhos animados clássicos para o reboot da produção animada do universo dos Looney Toons.

Trata-se da nova versão dos desenhos animados em que eles vão para a universidade para aprender com mestres do humor como Pernalonga, Pato Donald, Wile E. Coyote e muitos outros. Isso trouxe uma série de mudanças, evoluindo ou transformando as relações que existiam originalmente entre os personagens e, em alguns casos, até mesmo suas personalidades.

HBOMax 'Tiny Toons Looniversity'

Uma das mudanças mais notáveis no início da série é que agora, em vez de serem amigos que se gostam, os coelhos Buster e Babs são gêmeos.

Os atores que interpretam essa dupla explicam como foi o processo de adaptar esses personagens para o público moderno e as repercussões dessa mudança.

Ashleigh Hairston, atriz que interpreta a coelhinha rosa conhecida como Babs na série animada, conta como se sente fazendo parte deste reboot:

“Estou muito entusiasmada com isso, é uma honra dar voz a Babs Bunny e reviver a relação entre Babs e Buster. Sinto que é muito emocionante trazer um olhar novo e fresco ao universo de Tiny Toons, e o roteiro nos permite pensar ‘fora da caixa’, permitindo que nossos personagens existam por si mesmos e possamos explorar coisas novas como a dinâmica de irmãos, algo com o qual muitas pessoas podem se identificar. Então, nesta nova série, você consegue vê-los como irmãos que vão para a universidade, mas também descobre como eles crescem como indivíduos. Eu sinto que pelo menos para Babs, você nota que graças a isso há um maior alcance e é mais divertido dar voz a ela. Espero que os fãs desta nova geração de Tiny Toons encontrem coisas diferentes para se conectar com Babs e Buster de forma individual”.

O ator por trás do coelho azul, Eric Bauza, explica como a mudança na relação entre a dupla, agora de irmãos, foi feita para privilegiar o humor.

“É engraçado, porque em minhas lembranças sobre a série original, não me lembro de Buster e Babs serem introduzidos mais tarde com um interesse romântico. Talvez mais adiante, naquela série, eles tenham tido algum tipo de tensão amorosa em seu relacionamento, mas sempre me perguntei se isso poderia acontecer porque eles sempre estavam juntos. Sempre que eles saíam de sua toca de coelho e sempre que eram introduzidos, eu me perguntava: por que eles estão sempre juntos? Seriam eles irmão e irmã? Quem sabe....”.

Além disso, esclarece que não vê essa mudança como algo negativo, mas sim como uma forma de tornar esses personagens mais complexos e interessantes.

“Acredito que é uma abordagem interessante o fato de dar mais dimensões a esses personagens, mudando o ponto de vista que temos sobre eles. Além disso, realmente não sinto falta da amizade romântica que eles tinham originalmente, não acho que tivesse tanta importância quanto a comédia, a comédia é mais importante para mim. No entanto, lembro que eles diziam ‘não temos um relacionamento’, porque sempre se supunha que fossem irmão e irmã, então eles se apresentavam como ‘não somos irmão e irmã'.”

Uma diferença que pode ser muito mais notória em “Tiny Toons Looniversity” é a transformação do canário rosa, que passou de ser um pássaro fofo e doce para uma fã de música punk com uma personalidade forte. A atriz Tessa Netting conta como essa transformação de seu personagem faz parte da adaptação e modernização da história original.

“Assim como Eric e Ashleigh disseram, na nossa versão do universo de Tiny Toons Looniversity, pudemos brincar e experimentar mais com os personagens, porque não estávamos apenas contando piadas e criando situações engraçadas, a série é mais do que apenas comédia, também há uma história. Os personagens estão presentes em cada episódio, ao contrário da série original de ‘Tiny Toons’, onde havia episódios em que apenas Buster e Babs apareciam, então realmente os acompanhamos nessa jornada, nessa jornada de ir para a universidade, se tornar amigos e desenvolver esses relacionamentos”.

É por isso que o personagem Sweety está muito mais definido, tem muitas camadas. Mas não é só com Sweety, acredito que cada personagem desta versão de ‘Tiny Toons’ tem muito mais profundidade do que os originais tinham, porque é uma versão diferente do programa. Então, nós como atores damos nosso próprio toque e nos perguntamos o que queremos pegar dos personagens originais, para que as pessoas ainda possam reconhecê-los, mas esta é uma versão diferente, é a nossa versão. Estamos colocando nossos próprios corações e almas nisso”.

HBO Max Patolino e Pernalonga

David Errigo Jr., ao contrário de outros membros do elenco, interpreta tanto Patolino quanto o porquinho Hamton, dois personagens opostos que compartilham várias cenas ao longo da série. O ator de voz se refere a esse duplo desafio:

(Responde com a voz esnobe característica de Patolino) “O que você está realmente perguntando é como é interpretar um personagem com uma personalidade superior e outro com uma personalidade inferior”.

(Em seguida, responda como Hamton, o porquinho) “Não gosto que você diga isso e não quero que me chame de inferior nunca mais, Patolino”.

(Finalmente responde como David Errigo) “É ótimo, é muito divertido trocar e dar vida a dois personagens diferentes. Em Hamton existe essa ternura e gentileza, como um colete macio, é realmente confortável e acolhedor, e estou realmente feliz em estar em sua pele. Por outro lado, temos Patolino, alguém que está na vanguarda da moda, talvez você não entenda, mas ele é como o vestido de carne da Lady Gaga, ele está dizendo ‘este sou eu e se você não gosta, azar’. Ter essas duas experiências tão diferentes em uma sessão de gravação é sempre um prazer. Nunca saio de uma sessão de gravação com uma cara feia, sempre vou embora com otimismo”.