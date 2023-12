Sonda espacial da NASA captura o momento em que o vento solar desaparece

Ilustração do vento solar Ilustração do vento solar

Uma sonda espacial da NASA, localizada nas proximidades de Marte, testemunhou como uma violenta rajada de vento solar desapareceu na órbita do planeta vermelho. Como se fosse um ato de magia, os elementos de poeira da estrela massiva desapareceram como se nada tivesse acontecido.

Foi realmente um ato de magia? Não. Foi pura ciência, conforme explicam especialistas da American Geophysical Union, que conduziram um estudo sobre esse fenômeno, de acordo com o relato da NASA.net.

A sonda espacial MAVEN da NASA, que orbita ao redor de Marte, foi o dispositivo que capturou esse estranho episódio. A explicação mais lógica encontrada pelos cientistas é que o evento solar foi tão poderoso que causou uma espécie de vácuo em sua jornada pelo espaço profundo.

Os instrumentos da MAVEN captaram a considerável diminuição de partículas do Sol devido a este evento estelar.

“Sem a pressão do vento solar, a atmosfera e a magnetosfera marcianas expandiram-se milhares de quilômetros. A MAVEN é a única ativa atualmente em Marte capaz de observar simultaneamente tanto a atividade do Sol quanto a resposta da atmosfera marciana a essas influências solares”, informou o site.

"Quando vimos os dados pela primeira vez e o quão dramática foi a queda do vento solar, foi quase incrível. Formamos um grupo de trabalho para estudar o evento e descobrimos que este período é rico em descobertas incríveis", explicou Jasper Halekas, professor da Universidade de Iowa e autor principal do estudo.

Este evento não tem nada a ver com a recente mancha encontrada no Sol. Aconteceu em dezembro de 2022 e os dados estão sendo analisados para compreender a influência da estrela massiva nos demais planetas do nosso sistema planetário.