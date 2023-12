Óculos de Realidade Virtual para ratos: um visor que parece ridículo para roedores

Foi criado um dispositivo que talvez muitos imaginaram que alguém já teria inventado antes: o visor de Realidade Aumentada para ratos. A verdade é que antes não existia, mas agora está aqui e poderia ser uma ferramenta de grande ajuda para futuras pesquisas.

É interessante como os ratos são rotineiramente usados como cobaias para a avaliação de vários produtos, mas em pleno 2023 estamos prestes a lançar os óculos de Realidade Mista Apple Vision Pro sem antes terem sido testados em um roedor.

A ideia em si parece ilógica e até mesmo tola, mas parece que alguém dentro da comunidade científica considera o raciocínio de todo o parágrafo anterior como válido.

Já que acabaram de criar os primeiros óculos de Realidade Virtual (VR) para ratos. No entanto, neste caso, não será testada a interface do novo sistema operacional da Apple. Mas sim algo mais complexo.

Assim é o visor de Realidade Virtual criado para ratos

Apesar do seu tamanho pequeno e visão limitada, os ratos são mestres na detecção de ameaças. Eles podem detectar um falcão se aproximando a centenas de metros de distância e podem reagir rapidamente para escapar. Mas o que aconteceria se alguém colocasse neles um visor de RV (Realidade Virtual)?

De acordo com um relatório do The Guardian, uma equipe de pesquisadores da Universidade Northwestern desenvolveu um novo sistema de RV para ratos, com o objetivo de entender melhor como os roedores conseguem estar alertas mesmo com tudo contra eles.

O sistema, chamado iMRSIV, como detalhado em um artigo recente em Cell, consiste em duas telas OLED de alta resolução que ocupam todo o campo de visão dos ratos, daí o motivo de seu tamanho ser tão ridiculamente grande:

Imagen: Cell | Un grupo de investigadores ha creado un visor de Realidad Virtual para ratones que es ridículamente grande, pero también de gran utilidad.

As telas estão conectadas por uma pequena fita, permitindo que os ratos se movam livremente enquanto experimentam o mundo virtual.

O objetivo do iMRSIV é fornecer uma experiência de realidade virtual mais imersiva do que os sistemas anteriores que utilizavam telas grandes e distantes, o que dificultava a concentração dos usuários na imagem projetada.

Por enquanto, nos primeiros avanços comprovados, o iMRSIV mostrou ser eficaz em induzir comportamento de medo em ratos. Quando os ratos foram expostos a uma imagem de um falcão na tela, eles correram mais rápido ou congelaram no lugar.

Os pesquisadores também descobriram que o iMRSIV pode ser usado para registrar a atividade cerebral em tempo real.

Isso poderia permitir aos cientistas entender melhor como os ratos processam a informação visual e como aprendem a responder às ameaças.

Então, este dispositivo tem o potencial de revolucionar a pesquisa cerebral em ratos.