O phishing e a IA: ferramentas favoritas dos cibercriminosos para golpes no Natal

O Natal e o Ano Novo costumam ser as épocas favoritas dos hackers e cibercriminosos. As promoções de festas e a quantidade de presentes aumentam o tráfego de transações, o que claramente aumenta a média de fraudes digitais.

Agora, com a chegada da inteligência artificial, o phishing foi aprimorado e é necessário estar ainda mais atento aos sites em que vamos clicar.

O ‘Diário ABC’ destaca um relatório realizado por Fernando Anaya, country manager da empresa de cibersegurança Proofpoint. O especialista em cibercrime faz uma série de recomendações para que os usuários que frequentam a Internet não sejam vítimas de uma fraude.

Através dos Gift Cards, geralmente ocorrem golpes nesta época. Portanto, se alguém lhe oferecer um e a pessoa que envia for alguém que você não conhece, é muito provável que seja um golpe. As marcas de tênis, consoles de videogame e outros produtos que costumam ser comercializados nesta época do ano NÃO estão dando nada de presente.

Portanto, não devemos fornecer nossos dados pessoais em campanhas desse tipo, pois acabam sempre sendo de phishing.

Para este 2023, as campanhas de phishing chegam reforçadas, devido à inteligência artificial ajudar os hackers a elaborar propostas mais convincentes. Sendo assim, será extremamente necessário estar um pouco mais atento a essas ameaças.

“Os consumidores devem permanecer muito atentos e verificar a validade dos e-mails que recebem, especialmente em datas festivas em que podemos baixar a guarda, pois isso poderia colocar em risco seus dados e dinheiro, além de serem infectados por malware, entre outras consequências da engenharia social sofisticada que os cibercriminosos utilizam atualmente”, recomenda Anaya.