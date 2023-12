Jim Ryan, presidente da PlayStation, se aposenta e a Sony decide homenageá-lo presenteando-o com um PS5 com design inspirado na clássica PS1

Jim Ryan, após três décadas como chefe na PlayStation, anunciou sua aposentadoria. Em agradecimento, a Sony presenteou-o com um PlayStation 5 personalizado com um design que presta homenagem ao PS1. Essa edição exclusiva tem despertado grande expectativa entre os fãs de videogames.

O anúncio da partida de Ryan foi comunicado oficialmente pela Sony, indicando que ele permanecerá em seu cargo até março de 2024. Hiroki Totoki assumirá temporariamente o papel de CEO a partir de abril daquele ano.

Ryan expressou sua gratidão pelos anos na empresa, destacando a dificuldade de equilibrar a vida na Europa e o trabalho na América do Norte.

Fotos compartilhadas por Yuichi Haga mostram uma celebração em homenagem a Jim Ryan, onde é exibido o PS5 personalizado. Este modelo especial despertou grande interesse por seu design nostálgico inspirado no PS1.

Apesar da emoção que gerou, foi confirmado que esta versão do PS5 não estará à venda, sendo uma peça única e exclusiva.

A PS5 personalizada para Jim Ryan chamou a atenção pelo seu design exclusivo: o tom cinza característico do PS1 está presente em toda a consola, incluindo o comando DualSense. Os botões do controle, com cores verde, vermelho, azul e rosa, lembram a estética clássica do icónico console.

PS5 com estilo PS1 de Yuichi Haga no X, @InstallBase

Além disso, o cabo do controle é uma reminiscência dos cabos de conexão do PS1, adicionando um toque nostálgico a esta versão única do PS5.

Apesar dos pedidos dos entusiastas do PlayStation, foi confirmado que esta PS5 especial não será comercializada. O console permanecerá como um presente exclusivo para Jim Ryan, tornando-o uma peça de coleção altamente cobiçada pelos fãs da marca.

O seu design retro e a sua conexão com a história da PlayStation tornam-na um objeto de desejo para colecionadores e seguidores ávidos da evolução dos videojogos.