Elon Musk: “Eu fui o melhor” com um dos jogos de tiro mais famosos da história

Elon Musk tem uma forte ligação com a indústria dos videogames. Embora agora seja conhecido por seu impulso na tecnologia espacial ou carros elétricos, o magnata desenvolveu alguns títulos; um quando era apenas um jovem que começava na programação e outro mais recente, quando já era um milionário.

Esta ação o torna um amante de videogames. E aparentemente um com muitas habilidades, como ele mesmo diz em uma entrevista com o youtuber Lex Fridman, citada pelo IGN Espanha.

“Eu era um dos melhores jogadores do mundo”, disse Elon Musk a Fridman, referindo-se a sua capacidade no famoso jogo de tiro Quake, título que todos que viveram os anos 90 conhecem.

Tenho 52 anos, então os meus reflexos já não são o que costumavam ser, mas tenho jogado videogames a vida toda. Num certo momento, talvez eu tenha sido um dos melhores jogadores de Quake do mundo. Na verdade, ganhei dinheiro num dos primeiros torneios de esports remunerados nos Estados Unidos. Participamos de torneios de Quake com quatro pessoas e ficamos em segundo lugar.

“Estávamos ganhando, teríamos ficado em primeiro lugar, mas o computador da melhor pessoa da equipe travou bem no meio do jogo, por isso ficámos em segundo lugar. Mas eu ganhei dinheiro com isso, portanto está tudo bem”, contou o magnata sul-africano.

Alguns jogos desenvolvidos por Elon Musk:

1. Tesla Arcade

2. Simulador da SpaceX

3. O Jogo do Túnel da Boring Company

4. Blastar (1984): Um jogo de ficção científica de deslocamento lateral em que o jogador controla uma nave espacial que deve se defender de uma horda de alienígenas. Musk desenvolveu o jogo quando tinha 12 anos usando a linguagem de programação Basic. O jogo pode ser jogado online gratuitamente.

5. Jogo Arcade Blastar (2012): Uma versão remasterizada do Blastar lançada para dispositivos móveis. O jogo inclui novos gráficos e recursos, mas a jogabilidade é a mesma da versão original.

Além desses dois videogames, Musk também foi creditado em outros jogos, como “Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm” (1993) e “Loadstar: The Legend of Tully Bodine” (1994). No entanto, seu papel nesses jogos é desconhecido.