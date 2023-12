E3 é cancelada: por que acabaram com a maior exposição de games do mundo?

Não podemos dizer que estamos tristes, porque as últimas apresentações da Electronic Entertainment Expo, mais conhecida como E3, foram realmente deprimentes. No entanto, não deixa de surgir um pouco de nostalgia pelo fim definitivo daquela que se tornou a convenção de jogos mais importante do mundo.

Foi assim que a organização da ESA anunciou nas suas redes sociais. Eles fizeram postagens em suas plataformas digitais para anunciar o encerramento definitivo da exposição.

"Após mais de duas décadas de E3, uma maior que a outra, chegou a hora de dizer adeus. Obrigado pelas lembranças", escreveram em uma imagem que publicaram no Instagram.

A nostalgia pelo fim da E3 se explica porque é um evento que vem sendo organizado desde 1995. Foram 28 anos de anúncios impressionantes de novos títulos e consoles, como por exemplo, o Nintendo Switch, em 2017.

Era uma das nossas épocas favoritas do ano, esperávamos ansiosamente pelos anúncios para compartilhar todas as novidades que eram anunciadas lá. Mas infelizmente também testemunhamos o seu declínio.

É por isso que nesta resenha vamos contar as três chaves que levaram a E3 a um beco sem saída.

E3 2018 (Christian Petersen/Getty Images)

Você era boa, E3. O que aconteceu com você?

Uma das principais causas que destruiu a E3 foi a feroz competição de outros eventos: nos últimos anos, surgiram outras convenções de videogames que competem com a E3, como o Summer Game Fest e o Gamescom e até mesmo o The Game Awards, que apesar de ser uma premiação, está repleto de anúncios. Infelizmente, a E3 não teve capacidade de inovar. O evento havia se tornado algo obsoleto. Continuava utilizando o mesmo formato que havia utilizado durante décadas e oferecia poucas novidades em relação à sua modalidade. Mas não há dúvida de que o golpe mais forte que a E3 recebeu foi o da pandemia de covid-19. O confinamento brutal ao qual fomos submetidos teve um impacto significativo na indústria de videogames, e a E3 não foi exceção, nunca conseguiu se recuperar. Na verdade, foram as convenções pós-pandemia que tiveram as piores recepções na indústria de videogames.