Dragon Ball x Fortnite: skins que terão a incorporação de Cell e Freeza ao jogo

O Fortnite não conseguiu conter que na sua próxima atualização haverá a chegada de dois novos personagens de Dragon Ball. Os dois vilões mais representativos da franquia, Cell e Freeza, estarão no próximo patch do jogo da Epic Games.

Isso já havíamos contado há poucos dias. Agora, todos estamos esperando que anunciem a chegada dos personagens, para saber quando estará disponível o novo passe de batalha.

No meio dessa espera, foram divulgados os detalhes das skins que estarão disponíveis no jogo. De acordo com o que o ‘MeriStation’ relatou, a atualização será em algum momento deste mês de dezembro, e isso é tudo o que a adição de Cell e Freezer trará ao Fortnite.

Congelador de pele

Acessório mochileiro Cápsula de Freezer

Pico Bastão Espacial de Freezer

Asa delta Nave Espacial de Freezer

Célula da pele

Acessório mochileiro Crisálida de Cell

Pico Casca de Celular

Skins Dragon Ball no Fortnite. Cell e Freezer Skins Dragon Ball no Fortnite. Cell e Freezer

Além disso, eles detalham as formas de cada um dos personagens que aparecerão no videogame da Epic Games. Em princípio, sabe-se que haverá três versões do Freeza: a primeira transformação, aquela que pensávamos ser perfeita na época, e o Freeza Dourado.

Enquanto do lado de Cell estarão a primeira forma e a forma perfeita de Cell.

Não será a primeira vez que Fortnite colabora com Dragon Ball. No passado, vimos Goku, Vegeta, Piccolo e Gohan após o lançamento de Dragon Ball Super: Super HERO, o Mestre Kame, Bulma e o Senhor Bills.

Agora eles irão incluir dois dos vilões mais impressionantes da história de Dragon Ball como parte da franquia. A data de lançamento desta nova atualização do videogame e as skins com as quais esses personagens chegarão ainda não estão claras.