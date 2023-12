StarWash: a história do empreendimento chileno que desafia a Lucas Films

Star Wars vs Star Wash: as razões da Lucasfilm

As razões para a oposição ao registro da marca StarWash estão centradas na semelhança da marca solicitada com a marca já registrada e famosa "Star Wars" da Lucasfilm, com algumas preocupações específicas:

Risco de Confusão: A Lucasfilm argumenta que o pedido de "Star Wash" aumenta as chances de erro ou confusão no público consumidor, uma vez que pode pensar que a origem empresarial de "Star Wash" está relacionada a "Star Wars", o que poderia causar prejuízo à Lucasfilm.

Aproveitamento de Fama: Sustenta-se que a semelhança entre os sinais sugere uma tentativa por parte da Comercial Automotriz Mundo Motors Limitada de se aproveitar da fama e notoriedade da marca "Star Wars" para se beneficiar, o que é considerado contrário aos princípios de concorrência leal e ética comercial.

Violação da Lei de Propriedade Industrial: A Lucasfilm faz referência a disposições específicas da Lei de Propriedade Industrial do Chile, como os artigos 5, 19 e 20, bem como disposições do Convênio de Paris, para respaldar sua oposição e solicita que seja rejeitado o registro da marca "Star Wash".

Acompanhamento do caso

No Chile, vários casos desse tipo têm ocorrido. Como mencionamos anteriormente, um padeiro que tinha como apelido e nome de seu negócio "Superpan" conseguiu continuar usando a marca, apesar de uma demanda da DC Comics. Nesse caso, determinou-se que a pessoa tinha esse pseudônimo como parte de sua identidade, além do alcance ou aproveitamento da figura do Superman.

Também houve um caso com "Miel Gibson", um empreendimento de mel que fazia referência ao ator Mel Gibson e tinha o slogan "apenas para os corajosos", devido à sua atuação no filme "Coração Valente". Nesse caso, eles mantiveram o nome, mas a imagem do logotipo (que fazia referência ao ator) teve que ser substituída.