Siliconomics: Por que o silício é tão importante para o desenvolvimento da Inteligência Artificial?

Há alguns dias, ocorreu uma nova edição do Intel Powerhouse em São Paulo, Brasil. Nele, pudemos testemunhar os avanços práticos que a empresa está fazendo junto com alguns de seus parceiros em Inteligência Artificial.

Isso é matéria relevante, pois em algumas semanas a empresa estará lançando novos processadores capazes de produzir sistemas de inteligência artificial generativa. E nesse cenário incipiente, há um elemento da natureza que terá um protagonismo incomum: o silício. Por quê?

Basicamente, "Com a inteligência artificial viveremos a próxima mudança geracional da computação, uma mudança que será alimentada pelo silício. Tudo o que é digital é baseado neste material", afirmou Gisselle Ruiz Lanza, diretora geral da Intel para a América Latina.

A estrategista da Intel, em suas palavras, é liderar essa transformação.

Na verdade, para Marcelo Bertolani, Diretor de Parceiros Regionais e Equipe de Tecnologia da Intel Latam, o impacto da inteligência artificial no usuário final, em particular, será como "quando o wifi chegou pela primeira vez aos notebooks".

Na sua apresentação de abertura do Intel Powerhouse, Gisselle Ruiz introduziu o conceito de "Siliconomia", que está relacionado ao fato de que cada vez mais todos os aspectos de nossas vidas terão um componente altamente digital. E por isso, o silício será a base disso, impulsionado pelos processadores e semicondutores que possuem esse material.

A empresa também ressaltou a importância da democratização da tecnologia e, neste caso, do potencial da inteligência artificial em todos os lugares, formando uma trindade: uma produção geograficamente diversificada, equilibrada e sustentável.

"Precisamos levar a inteligência artificial a todos os lugares, indústrias e dispositivos. Para alcançar isso, sua implementação deve ser aberta, disponível em qualquer lugar e segura. A segurança deve estar no topo da agenda de qualquer organização, pública ou privada", disse Ruiz.

Em relação à sustentabilidade, em uma entrevista posterior à imprensa, eles reconheceram que é um dos pilares da empresa e um desafio criar um equilíbrio.

Finalmente, na mesma instância também se referiram ao apoio da Intel para as inovações com raiz latino-americana:

"Se uma empresa tem uma ideia ou inovação que deseja levar ao mercado, nós as ajudamos fornecendo acesso a várias ferramentas de maneira escalável. Grande parte do trabalho que realizamos na América Latina é colaborar com essas empresas para que possam expandir, inclusive além das fronteiras de seu próprio país. Isso faz parte do nosso objetivo e alguns dos exemplos que mostramos hoje ilustram isso."

— Gisselle Ruiz Lanza, diretora geral da Intel para a América Latina