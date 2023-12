Realmente assustador: isso é o que aconteceria se Júpiter e Saturno colidissem dentro do nosso Sistema Solar

O choque de planetas é uma possibilidade em nosso Sistema Solar e em outras regiões do universo. É muito improvável que ocorra em nosso bairro galáctico. No entanto, há uma pequena porcentagem de chance de que esse evento, claramente catastrófico, possa ser registrado.

É por isso que nos perguntamos: O que aconteceria se Júpiter e Saturno colidissem em um impacto colossal? Esses dois mundos são os maiores do nosso sistema planetário, a primeira característica que nos indica que o evento seria devastador.

Se Júpiter e Saturno colidissem, as consequências seriam catastróficas para absolutamente todo o Sistema Solar.

No momento da colisão, haveria uma impressionante liberação de energia, uma quantidade realmente inimaginável, equivalente à explosão de milhares de supernovas. Isso causaria um aumento significativo da temperatura em todo o sistema solar, o que poderia vaporizar planetas e luas inteiras.

Depois disso, ocorreria a formação de um disco de acreção. Os restos dos dois planetas se uniriam de forma quente e turbulenta. Esse disco poderia eventualmente formar um novo planeta supermassivo, semelhante a uma "mini-estrela".

De acordo com as informações dos especialistas do canal de YouTube, What If, após isso ocorreria uma alteração nas órbitas planetárias. A gravidade de Júpiter e Saturno é imensa, e sua colisão alteraria significativamente as órbitas dos outros planetas do sistema solar. Isso poderia causar mudanças climáticas dramáticas e a destruição de ecossistemas inteiros.

Inevitavelmente, a longo prazo, ocorreria uma profunda instabilidade no sistema solar. A colisão de Júpiter e Saturno poderia desestabilizar o sistema solar por milhões de anos. Isso poderia causar mais colisões entre planetas e luas e até mesmo afetar a trajetória do sistema solar na Via Láctea.

A Terra não se livraria das consequências de uma colisão entre Júpiter e Saturno. O aumento da temperatura, a poeira e os escombros originados pela colisão poderiam alterar o clima da Terra e colocar a vida em perigo.