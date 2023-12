Quais foram os itens mais pesquisados na Wikipedia durante 2023?

A Wikipedia em inglês registrou mais de 84 bilhões de visitas ao longo deste ano, de acordo com dados fornecidos pela Fundação Wikimedia, a organização sem fins lucrativos que hospeda o site.

Além disso, a fundação tornou público o ranking dos 25 artigos mais consultados em inglês durante o ano de 2023, onde se destacou que o artigo do chatbot impulsionado por Inteligência Artificial (IA) ChatGPT foi o mais visitado, acumulando mais de 49 milhões de visitas.

Em segundo lugar ficou o filme biográfico Oppenheimer, com mais de 28 milhões de visualizações.

O artigo detalhado sobre o chatbot acumulou 49.490.406 visualizações. Este aplicativo de rápido crescimento atingiu seu primeiro aniversário, ultrapassando a marca de cem milhões de usuários. Esse marco tem gerado debates sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e no campo tecnológico.

O artigo da Wikipedia em inglês sobre o ChatGPT manteve uma atenção notavelmente constante durante a primeira metade do ano, com visualizações oscilando entre 100.000 e 400.000 quase diariamente. Além disso, em todos os idiomas em que a Wikipedia está disponível, os artigos sobre o ChatGPT acumularam mais de 78 milhões de visitas.

Mortes em 2023

Esta página oferece uma lista alfabética das personalidades públicas que faleceram durante o ano. A fundação destacou que esse tipo de artigo costuma estar entre os mais consultados todos os anos. Em 2023, obteve 42.666.860 visualizações.

Copa do Mundo de Críquete 2023

O críquete é um dos esportes mais populares do mundo, mas desde que a Fundação Wikimedia começou a publicar listas de artigos populares, nenhuma entrada relacionada ao críquete havia sido incluída nelas.

No entanto, o terceiro artigo mais visitado deste ano foi sobre a Copa do Mundo de Críquete 2023, que teve um aumento de 304% no interesse em relação à sua edição anterior.

Este artigo recebeu mais de 1,25 milhões de visitas no dia da final do torneio, realizada em 19 de novembro na Austrália, com um total de 38.171.653 visualizações ao longo do ano.

Destaca-se que o indiano Kohli Virat, premiado como Jogador do Torneio, foi objeto de mais de dez milhões de visualizações na Wikipedia este ano, ultrapassando o total de visitas registradas para a Copa Mundial de Cricket 2019 (um pouco menos de 9,5 milhões).

A página dedicada à Copa do Mundo de Críquete ficou em sexto lugar anual, com 25.961.417 visualizações.

Premier League Índia

Na quarta posição dos artigos mais consultados em 2023 estava a Premier League da Índia, que obteve 32.012.810 visualizações.

A Wikipedia especulou que possivelmente era uma forma de verificar as pontuações e informações mais recentes, embora tenha esclarecido que não tinha como confirmar devido às suas políticas de privacidade.

Oppenheimer (filme)

Para muitos, Oppenheimer foi o fenômeno do verão. Embora Barbie tenha superado Oppenheimer em arrecadação total de bilheteria, Oppenheimer se posicionou como o artigo mais consultado na Wikipedia em inglês, com aproximadamente 57% a mais de visualizações de páginas.

A página em inglês do filme acumulou 28.348.248 visualizações. No entanto, o interesse pelo filme transcendeu o âmbito do idioma inglês, com mais de 47 milhões de visualizações em artigos sobre Oppenheimer em todos os idiomas durante o ano.

Esse interesse também se refletiu no sétimo lugar com a página de J. Robert Oppenheimer, o físico americano apelidado de "pai da bomba atômica", que recebeu 25.672,46 visualizações.

No oitavo lugar, ficou o filme indiano Jawan, com 21.791.126 visualizações. Em seguida, no penúltimo lugar, está a Premier League India 2023, com 20.694.974 visualizações.

Por último, outro filme vindo da Índia, Pathaan, ocupou o décimo lugar com 19.932.509 visualizações.