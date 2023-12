O Youtuber Trevor Jacob foi condenado a 6 meses de prisão por simular um acidente para destruir seu avião

A internet está cheia agora de influencers e youtubers. Tanto que pode ser fácil não ficar sabendo da existência da maioria. Mas dentro desse cenário, devemos ter em mente o nome de Trevor Jacob, um indivíduo com uma ambição marcante por fama que acabou cometendo um ato que poderia lhe custar 20 anos de prisão.

Em maio de 2023, informamos os primeiros detalhes deste caso delicado. Em 23 de dezembro de 2021, este influenciador publicou um vídeo altamente dramático, no qual mostra como empreendeu um voo solo em sua pequena aeronave que acabou se chocando.

O vídeo, intitulado I Crashed My Plane, tornou-se viral e obteve vários milhões de visualizações, mais especificamente 4,5 milhões no total até o momento da redação desta nota.

Tratava-se de uma forma de mostrar como ele se saía heroicamente no meio de uma desgraça. Naquele momento, Jacob afirmou que o avião havia enfrentado problemas no motor no alto das montanhas de Los Padres, mas conseguiu se salvar milagrosamente no último momento e gravar tudo.

No entanto, se observarmos com atenção o vídeo, notaremos algumas coincidências muito grandes. Como o fato de ele já ter um paraquedas preso desde a decolagem, assim como um bastão de selfie na mão para documentar tudo.

Obviamente, as autoridades acabaram revisando o caso e agora têm uma resolução sobre este caso.

Trevor Jacob é culpado de ter planejado como seu avião cairia

Sobravam elementos que sugeriam que tudo poderia ter sido uma encenação, o que levou os investigadores a examiná-lo mais de perto e agora, de acordo com um relatório da BBC, Jacob foi condenado a seis meses de prisão por organizar toda a farsa de seu acidente para se tornar viral.

Como já tínhamos relatado quando a investigação do caso começou, Jacob, depois de saltar de paraquedas para um local seguro, caminhou até o local do acidente para resgatar as imagens em vídeo das câmeras a bordo do avião e documentar mais detalhes do ocorrido antes de informar à Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) até alguns dias depois.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a NTSB disse a Jacob para preservar o local do acidente para sua investigação, mas ele mentiu e disse que não sabia onde estava. Além disso, os investigadores afirmaram que posteriormente o indivíduo retornou ao local e removeu os destroços antes de destruí-los, aparentemente para evitar a fiscalização das autoridades.

Obviamente, o assunto foi tratado com mais pressão e isso levou o ex-snowboarder olímpico, no início deste ano, a se declarar culpado de um crime grave de destruição e ocultação de evidências com a intenção de obstruir uma investigação federal.

A sentença final foi proferida e Jacob foi condenado a seis meses de prisão. Tudo isso depois de revelar, no seu acordo de culpa, que mentiu em suas declarações iniciais e tudo foi orquestrado com o objetivo de aumentar as visitas em seu canal do YouTube.