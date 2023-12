Estes são os cinco primeiros jogos clássicos que a Sega reinventará

Eu tinha recebido avisos anteriores sobre o grande anúncio que a SEGA faria durante a cerimônia do The Game Awards, pois a empresa estava enfrentando a necessidade de se reinventar ou corria o risco de desaparecer.

Finalmente, eles optaram por uma transformação tanto visual como na jogabilidade, o que certamente emocionou todos aqueles que cresceram sendo fãs do emblemático ouriço azul.

A SEGA deixou claro o seu ingresso em uma "nova era", resgatando aqueles títulos que elevaram o seu status, como Streets of Rage ou Golden Axe. Estes clássicos dos consoles e fliperamas conquistaram milhões de jogadores na década de 90.

O evento apresentou um vídeo que mostrava os antigos clássicos com uma renovação visual impressionante, uma mudança que certamente atrairá as novas gerações para as propostas atuais da SEGA.

Entre os jogos da SEGA anunciados no The Game Awards 2023, até agora apenas cinco títulos em desenvolvimento foram revelados. Destaca-se a nova estética de Golden Axe e sua transformação.

Além disso, o Shinobi mantém seu formato em 2D, mas com um estilo artístico completamente renovado, lembrando um desenho feito à mão.

Os cinco jogos apresentados foram:

Jet Set Radio

Shinobi

Golden Axe

Streets of Rage

Crazy Taxio

São jogos completamente novos, não remasterizações, um grupo que poderia adicionar mais títulos no futuro.