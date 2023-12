Este é o ELT, o maior telescópio óptico do mundo que estará no Chile

O Extremely Large Telescope (ELT) é o primeiro telescópio extremamente grande que começará a operar na Terra.

A sua construção, liderada pelo European Southern Observatory (ESO) e executada por empresas de todo o mundo, está em desenvolvimento em Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, com previsão de conclusão em 2028. Uma vez em funcionamento, espera-se que responda a importantes perguntas sobre o universo.

Com um espelho primário de 39 metros, o ELT terá a maior superfície refletora do mundo. Seu diâmetro massivo permitirá uma maior capacidade de visualizar objetos fracos, como galáxias distantes ou elementos diminutos que não seriam observáveis de outra forma.

Sua câmera promete uma resolução seis vezes superior à do Telescópio Espacial James Webb, chamando a atenção da comunidade científica.

O telescópio estará equipado com quatro espectrógrafos que dispersarão a luz em suas cores componentes, semelhante ao famoso prisma da capa do álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd.

Isso é descrito como o "o maior olho do mundo para observar o céu" e destaca a inovação de seus instrumentos, antecipando uma possível mudança de paradigma em nossa percepção do Universo.

O ELT, com sua sensibilidade única, capturará imagens de algumas das primeiras galáxias formadas, cuja luz viajou por 13 bilhões de anos.

Essas observações poderiam melhorar consideravelmente nossa compreensão do cosmos e sua evolução. Sua localização no Chile, selecionada após estudos exaustivos, é baseada em condições climáticas favoráveis e mais de 300 noites limpas por ano, ideais para observação astronômica.

O telescópio terrestre ELT, por meio de seus diversos instrumentos como HARMONI, METIS e ANDES, estudará buracos negros, galáxias, matéria escura, exoplanetas e estrelas, com o objetivo de resolver importantes questões na cosmologia e física.

Além disso, espera-se que seja fundamental na busca por exoplanetas similares à Terra, abrindo a possibilidade de responder à pergunta fundamental sobre a existência de vida além do nosso planeta.